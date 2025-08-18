כיכר השבת
פריצת דרך?

דיווח: טראמפ יצא באמצע הפגישה עם האירופאים כדי להתקשר לפוטין

לפי דיווח בעיתון הבילד הערב, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עזב את הפגישה עם האירופאים באופן מפתיע כדי לשוחח בטלפון עם הנשיא פוטין (חדשות, בעולם)

טראמפ, הערב (צילום: מרגו מרטין, הבית הלבן)

נשיא ארה"ב עזב במפתיע את פגישתו עם ההנהגה האירופאית והנשיא זלנסקי לשיחת טלפון אישית עם הנשיא פוטין, כך מדווח הערב עיתון ה'בילד' הגרמני.

לפי פרשנים, שיחת הטלפון הפתאומית יכולה להעיד על הסכמות ופריצת דרך במגעים, אולם בשלב זה אין פרטים ידועים נוספים.

נשיא ארה"ב אמנם אמר הערב לאורחיו כי הוא צפוי לשוחח עוד היום עם הנשיא פוטין, אולם השיחה לא הייתה אמורה להתקיים עד לתום הפגישה עם האירופאים ונשיא אוקראינה.

במהלך הפגישה עם מנהיגי המדינות באירופה, הרעיף טראמפ שבחים על אורחיו בדרכו הייחודית.

על מקרון אמר: "כולם יודעים שהנשיא מקרון הוא חבר, הוא היה איתי מהתחלה. הוא האדם הראשון שפגשתי ואהבתי אותו מהיום הראשון", טען טראמפ.

הנשיא הוסיף: "למעשה אני אוהב אותו עוד יותר היום, זה דבר נדיר".

לנשיא הגרמני אמר טראמפ: " אתה נראה טוב עם השיזוף שלך. איפה השגת את השיזוף? אני רוצה כזה".

ברגע מסוים הערב, תהה טראמפ היכן הנשיא מפינלנד, לאחר שככל הנראה לא זיהה את פניו. משהזדהה הנשיא הפיני, אמר לו טראמפ שהוא "נראה הרבה יותר טוב במציאות".

