נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חשף הלילה (בין שני לשלישי) כי החל לקדם פגישת פסגה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי.

טראמפ כתב ברשת החברתית שלו: "התקשרתי לפוטין, והתחלתי את הסידורים לפגישה בין הנשיא פוטין לנשיא זלנסקי. לאחר שהפגישה הזו תתקיים, נקיים פגישה משולשת - שלי עם שני הנשיאים".

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, טען הלילה כי בשיחה בין הנשיא טראמפ לפוטין נקבע כי הפגישה עם זלנסקי תתקיים "בתוך שבועיים".

כזכור, בפגישה של טראמפ עם זלנסקי אמש בבית הלבן השתתפו גם מנהיגים בכירים מאירופה, ביניהם: נשיא צרפת עמנואל מקרון, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב וראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני.

לדברי הנשיא טראמפ, לאחר הפגישה: "דנו בערבויות ביטחוניות שמדינות מאירופה יעניקו לאוקראינה, בתיאום עם ארה"ב. כולם שמחים מהאפשרות של שלום עבור רוסיה ואוקראינה".

במהלך הפגישה עם זלנסקי וראשי המדינות מאירופה, טראמפ התקשר ושחח עם פוטין. לדברי טראמפ: "התקשרתי לנשיא פוטין, והתחלתי בהכנות לפגישה בינו לבין הנשיא זלנסקי, במיקום שייקבע, אחרי אותה פגישה נערוך אחת משולשת בין שני הנשיאים ואיתי".

זלנסקי עצמו אמר בתום הפגישה עם טראמפ: "אוקראינה מוכנה לפגוש את פוטין בכל פורמט" והדגיש: "רוסיה צריכה להיפגש ללא כל תנאים מקדימים".

הנשיא האוקראיני הוסיף: "קיבלנו איתות משמעותי מארצות הברית על כך שתיקח חלק בערבויות ותסייע לתאם אותן. תוך 10 ימים נסגור את הפרטים הנוגעים לערבויות".