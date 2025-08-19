אחרי הפגישה הדרמטית אמש - טראמפ (שוב) מאכזב את האירופאים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (שלישי) בראיון לתכנית "פוקס אנד פרנדס" לאפשרות לסיים את המלחמה באוקראינה, ואמר כי בעודו מקווה להתקדמות, ייתכן שולדימיר פוטין כלל לא מעוניין בהסכם.

אמש, הוחלט בתום הפגישה בין מנהיגי אירופה ונשיא אוקראינה לנשיא טראמפ על פגישה שתתקיים בקרוב בין הנשיא זלנסקי לנשיא רוסיה פוטין, אולם מדבריו של טראמפ לא ברור כמה התקדמות אכן נרשמה אמש.

טראמפ הדגיש כי "בתוך שבועיים" (...) יתברר אם נשיא רוסיה מוכן לשבת לשולחן המו"מ, והזהיר כי אם לא ייעשה כן, "המצב יהיה קשה עבורו".

לדבריו, יש סיכוי ממשי להביא להסדר: "אני לא חושב שתהיה בעיה להגיע להסכם שלום. לדעתי פוטין עייף מזה, כולם עייפים מזה, אבל אי אפשר לדעת." בהמשך הוסיף: "אנחנו נגלה לגבי הנשיא פוטין בשבועות הקרובים... ייתכן שהוא לא ירצה להגיע להסכם."

בניגוד להערכות אמש, טראמפ הבהיר כי לא ישלח חיילים אמריקנים לשטח אוקראינה, וגם הפעם לא פירט מה כוללות הערבויות הביטחוניות שהבטיח אתמול לקייב במסגרת הסדר עתידי.

במקביל, חזר על איום כלפי מוסקבה ומדינות הסוחרות בנפט שלה, שלפיו אם לא תושג התקדמות במו"מ יוטלו סנקציות נוספות.

דבריו הגיעו יום לאחר פסגה יוצאת דופן בבית הלבן שבה השתתפו נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגי גרמניה, צרפת ובריטניה, בין היתר. זלנסקי הגדיר את הפגישה "צעד משמעותי קדימה" לקראת סיום הלחימה ולפני כינוס משותף מתוכנן עם פוטין. עם זאת, לא הוסרו הספקות לגבי נכונותה של רוסיה לשתף פעולה.

עם זאת, האירופאים ציינו התקדמות ממשית בכך שארה"ב מוכנה להצטרף גם היא לערבויות הביטחוניות שיינתנו לאוקראינה, יחד עם ערבויות שתספק אירופה לקייב. היום כאמור התברר שטראמפ לא מוכן לשלוח חיילים לאדמת אוקראינה.