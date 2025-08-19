שירות האינטרנט הלווייני Starlink של SpaceX חווה אתמול (יום שני) תקלה חמורה והשבתה רחבת היקף - השנייה בתוך כשבועיים בלבד. החל מהשעה 13:30 (שעון מזרח ארה״ב) דווחו עשרות אלפי משתמשים על אובדן קישוריות מלאה או הפרעות בשירות. על פי נתוני אתר המעקב Downdetector, בשיא התקלה נרשמו למעלה מ־43 אלף דיווחים ברחבי ארצות הברית, כולל ערים מרכזיות כמו דאלאס, סן‑פרנסיסקו, שיקגו וושינגטון.

חפיפה לתאריך שיגור היסטורי

השיבוש התרחש שעות ספורות לאחר שיגור 24 לווייני Starlink מבסיס ונדרברג בקליפורניה – שיגור שסימן את משימת הפלקון 9 ה־100 של החברה לשנת 2025. מדובר בקצב שיגורים מהיר במיוחד, כאשר לשם השוואה - ב־2024 הגיעה SpaceX ליעד 100 השיגורים רק באוקטובר. סך הפריסה לשנה זו הגיע כבר ל־1,786 לוויינים, בעוד המערך הפעיל חצה את רף 8,100 הלוויינים.

תקלות חוזרות בתוך שבועיים

כאמור, זו התקלה השנייה בתוך זמן קצר. ב־24 ביולי חוו משתמשים ברחבי העולם ניתוק שנמשך יותר משעתיים, לאחר ש־SpaceX הודתה בכשל פנימי במערכת התוכנה המפעילה את ליבת הרשת. התקלה ההיא פגעה גם בתקשורת צבאית באוקראינה ובחברות מסחריות הנסמכות על Starlink באזורים מרוחקים. מנכ״ל SpaceX, אילון מאסק, התנצל אז באופן פומבי והבטיח לטפל בשורש הבעיה.

חששות לגבי אמינות השירות

אירועי התקלה האחרונים מעוררים שאלות קשות אודות יציבותה ואמינותה של תשתית אינטרנט לוויינית עולמית, במיוחד כאשר היא מהווה תחליף עיקרי לאזורים נטולי תשתית קרקעית. ארגון NetBlocks, העוקב אחר יציבות רשתות, דיווח כי בעת ההשבתה אתמול ירדה קישוריות Starlink העולמית לכ־32% בלבד מהיקף הפעילות הרגיל.

למרות הקשיים, ל־Starlink כבר למעלה מ־6 מיליון משתמשים ברחבי העולם, והחברה הניבה ב־2025 הכנסות של כמעט 11.8 מיליארד דולר - שהיוו כ־58% מכלל הכנסותיה של SpaceX. אך עבור משתמשים באזורים הכפריים, לקוחות צבאיים או שירותי חירום, כל השבתה משמעה סכנה ממשית ליכולת התקשורת והפעילות השוטפת.