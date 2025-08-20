כיכר השבת
המשטרה חוקרת את הרקע

זוועה בצרפת: 4 גופות התגלו בסמוך לנהר הסן - אדם אחד נעצר

ארבע גופות אותרו בימים האחרונים בנהר הסן בפריז, אדם אחד נעצר בחשד לרצח | בשלב זה לא ברור אם ישנו קשר בין המקרים, המשטרה ממשיכה בחקירה (חדשות, בעולם)

נהר הסיין (צילום: שאטרסטוק)

משטרת צרפת מנהלת חקירה לאחר תגלית מזעזעת במסגרתה ארבע גופות נמצאו בנהר הסן מדרום לפריז.

הגילוי הראשון התרחש ב-13 באוגוסט, כאשר עובר אורח הבחין בגופה סמוך לגשר בשוארי-לה-רואה, פרבר מדרום-מזרח לבירה. עם פתיחת החיפושים באזור נחשפו עוד שלוש גופות שהיו שקועות במים.

אחת הגופות זוהתה כגבר בן ארבעים מהאזור, וגילתה כי שהתה זמן קצר בלבד במים. שלוש הגופות הנוספות התגלו במצב ריקבון מתקדם מאוד, והחוקרים ציינו כי ייתכן שנסחפו ממקומות אחרים במעלה הנהר והצטברו מתחת לגשר.

מהנתיחות הראשוניות עלה כי אחת הקורבנות נחנק למוות, ואצל אחרת התגלו סימני אלימות קשים. עם זאת, בפרקליטות הדגישו כי אין כרגע הוכחה לקשר ישיר בין המקרים.

במקביל, גבר שנעצר בפריז נמצא בחקירה בחשד למעורבות ברצח. המשטרה שומרת על עמימות ואינה חושפת פרטים על זהותו או על מספר המקרים שעליהם הוא נחקר.

