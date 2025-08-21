השגריר האמריקני בישראל, הוא אוהד ישראל מושבע והבוקר (חמישי) הוא התראיין לכאן רשת ב', שם הוא הסביר על העמדה האמריקנית.

"לא חושב שזה יהיה חכם", אמר האקבי בפתח הריאיון על דחיקת נתניהו לעסקה: "מצדי לנסות לייעץ לנתניהו מה לעשות. דבר ראשון אנחנו צריכים לוודא שחמאס רציניים לגבי עסקה".

"בעבר", הבהיר האקבי: "בכל פעם שהיה נראה שתהיה עסקה, בחמאס שינו את התנאים ברגע האחרון. אני מקווה שהם לא יעשו זאת הפעם. עמדת ארה"ב ברורה - הנשיא אמר שכל החטופים חייבים לחזור, וחמאס לא יכול להישאר בשלטון".

השגריר המשיך להבהיר את עצמאות ישראל: "זה לא ראוי מצידנו להכתיב לישראל מה לעשות. אנחנו ניתן לישראל לעשות את ההחלטה שהכי טובה למדינה ולחטופים. זאת החלטה מאוד קשה, ולא משנה מה יתקבל יהיו אנשים שיתמכו ואנשים שיהיו נגד. אני רוצה להבהיר שהסבל שנגרם עכשיו הוא לא בגלל ישראל, אלא בגלל חמאס".

גם על התנאים של העסקה הוא לא הסכים להגיד שארה"ב תכתיב לישראל ואמר בריאיון: "אני לא נמצא במקום להגיד בדיוק מה התנאים שמונחים על השולחן, ואנחנו לא יודעים את כל הפרטים. אנחנו חושבים שחמאס צריך להיעלם, כמו שהנאצים עזבו את מוקדי הכוח אחרי מלחמת העולם השנייה. אי אפשר לסלוח על מה שחמאס עשה ב-7 באוקטובר, ואי אפשר להשאיר אותו שם ולתת לו איזו תחושה של ניצחון, אחרי שמחבלי חמאס רצחו 1200 אנשים וחטפו 250".

"לצערי", אמר האקבי בהמשך בנוגע להכרה במדינה פלסטינית של מדינות רבות באירופה: "יש מדינות אירופאיות שמפעילות יותר לחץ על ישראל מאשר על חמאס. ארצות הברית מפעילה לחץ אקטיבי על מדינות אירופה נגד ההכרה במדינה פלסטינית".

עוד הוא אמר בנושא: "הבהרנו מראש שאנחנו לא מתכננים לשחק במשחק המגוחך הזה, שרק עיכב את שחרור החטופים. האירופאים התחילו לדבר על הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וחמאס הפסיק את המו"מ. אם אירופה תכריז על הכרה במדינה פלסטינית ישראל תכריז על ריבונות בחלק משטחי יהודה ושומרון, וזה רק מחבל בכל העניין ומהווה הפרה של הסכם אוסלו, שמדבר על שיתוף פעולה על צעדים חד צדדיים. אולי הם חושבים שזה יעזור, אבל זה גורם נזק".

האקבי המשיך לעמוד לצד ישראל גם כשנשאל על הרעב בעזה ואמר: "יש אנשים רעבים בעזה זה בטוח. אך לא שמעתי דיווחים מאומתים על רעב המוני, אבל בטוח שיש אנשים רעבים. רק מה, אני רוצה שנזכיר לעצמנו למה הם רעבים - כי יש ארגון טרור מרושע שגוזל מהם מזון ומנסה למכור אותו במקום לתת לאנשים שזקוקים לו. אני לא יודע למה אין יותר גינויים למנגנון של האו"ם, שהוא כל כך לא יעיל עד שלפי הנתונים שלהם 92% מהסיוע נלקח לפני שהוא מגיע לאנשים".