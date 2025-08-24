צרפת זימנה בסוף השבוע את שגריר איטליה בפריז לאחר התבטאות חריפה של סגן ראש הממשלה האיטלקי, מתאו סלביני, נגד הנשיא עמנואל מקרון.

סלביני לעג לקריאתו של מקרון לבחון אפשרות של הצבת חיילים אירופים באוקראינה במסגרת הסדר עתידי, ואמר לעיתונאים: "אם אתה רוצה - לך אתה. קח קסדה, אפוד ורובה ותצעד לאוקראינה".

האמירה, שנאמרה במילאנית בניסוח עוקצני שתרגומו החופשי הוא "לך תיעלם", עוררה זעם בפריז. מקור דיפלומטי מסר כי השגריר האיטלקי נקרא ביום שישי לשיחת הבהרה, במהלכה הודגש כי הדברים "סותרים את רוח האמון והקשרים ההיסטוריים בין שתי המדינות". עוד הובהר לשגריר כי בתקופה האחרונה ניכרו בין פריז לרומא "קרבה ועמדות משותפות, במיוחד בתמיכה הבלתי מתפשרת באוקראינה".

סלביני, מנהיג "הליגה" ומי שמכהן גם כשר התחבורה בממשלתה הימנית-שמרנית של ג'ורג'ה מלוני, נודע בהתנגדותו למדיניות מקרון. מאז עליית מלוני לשלטון ב-2022 נרשמו חילופי עקיצות דיפלומטיים חוזרים בין שתי הבירות, וההתבטאות הנוכחית מצטרפת לשורה של מתיחויות דומות.

במקביל, מקרון ממשיך לקדם יוזמות בינלאומיות בתיאום עם מנהיגים אירופים ובראשם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. המטרה היא לגבש מסגרת סיוע והיערכות מדינית וביטחונית ליום שאחרי הפסקת האש באוקראינה, מהלך שמקרון מציג כצעד הכרחי לנוכח ההתמודדות המתמשכת מול רוסיה.