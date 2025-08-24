כיכר השבת
חוקרים אוקראינים חושפים

נתפסה על חם: רוסיה בונה מתקני ריגול מתקדמים בסמוך לגבול נאט"ו

מערך אנטנות עגול בקוטר של יותר מקילומטר וחצי נבנה בקלינינגרד, בסמוך לגבול פולין - מה שעשוי להפוך למתקן ההאזנה הגדול בעולם | המתקן מבוסס על טכנולוגיות מהמלחמה הקרה אך מותאם לעידן המודרני, ומסוגל לשבש תקשורת וליירט מידע צבאי של נאט"ו, לצד תקשורת עם צוללות רוסיות | המהלך מתרחש במקביל להסלמה בלוחמה האלקטרונית באזור הבלטי ומעורר דאגה בקרב מדינות המערב (בעולם)

מתקני הריגול שנבנים בסמוך לפולין (צילום: Wikimedia Commons/Dietmar Rabich)

בסיוע צילומי לוויין שיחררו חוקרים אוקראינים תיעוד חדש: בונה מערך אנטנות מסיבי ויוצא דופן במובלעת קלינינגרד, פחות מ-25 קילומטרים מהגבול עם פולין, בנקודה אסטרטגית בצמוד לחברות נאט"ו. מדובר במה שמכונה "CDAA" - מערך עגול ואדיר ממדים, שיכול, לטענת המומחים, להפוך למתקן האזנה הגדול בעולם.

מערכת זו מסוגלת לאסוף וליירט תקשורת צבאית של כוחות נאט"ו בכל רחבי מזרח אירופה והבלטיות, ואף לתקשר עם צוללות רוסיות בלב הים הבלטי והאוקיינוס האטלנטי. המתקנים מבוססים בעיקר על טכנולוגיה מתקופת המלחמה הקרה - אך מביאים אותה לשיא חדש, במטרה לאפשר לרוסיה יתרון מודיעיני תוך שמירה על מרחב הכחשה.

המבנה באתר כולל מעגל בקוטר עד 1,600 מטרים, עם נקודות חפירה רבות (כ-180) המיועדות להצבת אנטנות, חיווט תת-קרקעי מסועף, וגדר ביטחון היקפית. על פי ההערכות, הבנייה החלה במרץ 2023 וממשיכה במרץ.

ההתקנה יוצאת הדופן הזו מגיעה על רקע עלייה במתקפות לוחמה אלקטרונית רוסיות נגד מדינות נאט"ו, בהן שיבושי GPS מסכני תעופה ותקשורת במרחב הבלטי, שנמשכים מתום 2022 ומטילים דאגה רבה על המעצמות המערביות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר