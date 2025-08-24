בסיוע צילומי לוויין שיחררו חוקרים אוקראינים תיעוד חדש: רוסיה בונה מערך אנטנות מסיבי ויוצא דופן במובלעת קלינינגרד, פחות מ-25 קילומטרים מהגבול עם פולין, בנקודה אסטרטגית בצמוד לחברות נאט"ו. מדובר במה שמכונה "CDAA" - מערך עגול ואדיר ממדים, שיכול, לטענת המומחים, להפוך למתקן האזנה הגדול בעולם.

מערכת זו מסוגלת לאסוף וליירט תקשורת צבאית של כוחות נאט"ו בכל רחבי מזרח אירופה והבלטיות, ואף לתקשר עם צוללות רוסיות בלב הים הבלטי והאוקיינוס האטלנטי. המתקנים מבוססים בעיקר על טכנולוגיה מתקופת המלחמה הקרה - אך מביאים אותה לשיא חדש, במטרה לאפשר לרוסיה יתרון מודיעיני תוך שמירה על מרחב הכחשה.

המבנה באתר כולל מעגל בקוטר עד 1,600 מטרים, עם נקודות חפירה רבות (כ-180) המיועדות להצבת אנטנות, חיווט תת-קרקעי מסועף, וגדר ביטחון היקפית. על פי ההערכות, הבנייה החלה במרץ 2023 וממשיכה במרץ.

ההתקנה יוצאת הדופן הזו מגיעה על רקע עלייה במתקפות לוחמה אלקטרונית רוסיות נגד מדינות נאט"ו, בהן שיבושי GPS מסכני תעופה ותקשורת במרחב הבלטי, שנמשכים מתום 2022 ומטילים דאגה רבה על המעצמות המערביות.