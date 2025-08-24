כיכר השבת
דרמה באוויר: מטוס ביצע נחיתת חירום בגלל נוסע שניסה לפרוץ לתא הטייס

טיסת איזיג'ט שעשתה את דרכה בסוף השבוע מליון לפורטו נאלצה לחזור על מסלולה ולבצע נחיתות חירום בשדה התעופה הבין-לאומי סנט-אכזופרי לאחר שנוסע פורטוגזי בשנות ה-20 לחייו "נכנס למצב פסיכוטי" וניסה לפרוץ בכוח לתא הטייס (בעולם) 

מטוס איזיג'ט (צילום: shutterstock)

אירוע חריג אירע בסוף השבוע האחרון, כאשר טיסת איזיג'ט שעשתה את דרכה מליון לפורטו נאלצה לחזור על מסלולה ולבצע נחיתות חירום בשדה התעופה הבין-לאומי סנט-אכזופרי בצרפת.

על פי הדיווחים, זמן קצר לאחר שמטוס האיירבוס A320 של החברה הבריטית, בטיסה U24429, המריא מצרפת, נוסע פורטוגזי בשנות ה-20 לחייו "נכנס למצב פסיכוטי" וניסה לפרוץ בכוח לתא הטייס.

על פי העדויות, כמה מהנוסעים ששהו בטיסה ביחד עם אנשי הצוות השתלטו עליו, ולאחר הנחיתה הוא נעצר על ידי המשטרה המקומית. נחיתת החירום בוצעה ב"אופן חלק", כך על פי הדיווחים.

על פי הודעת המשטרה, הנוסע סבל במהלך הטיסה מהפרעה פסיכוטית חריפה, ולאחר מעצרו אושפז בבית החולים. לאחר מכן הטיסה יצאה שוב לדרכה והמטוס נחת בסופו של דבר בפורטו.

