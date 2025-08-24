צ'רלס קושנר, מחותנו של נשיא ארה"ב המכהן בתפקיד שגריר ארה"ב בצרפת, קבל לאחרונה בפני נשיא צרפת על חוסר יעילותה של הרפובליקה בהתמודדות מול נגף האנטישמיות, כידוע, קושנר יהודי בעצמו.

במכתב שהעביר לארמון הנשיאות, ציין קושנר את ה"חוסר בפעולה מספקת מצד הרשויות הצרפתיות" למול תופעת האנטישמיות הגואה במדינה.

אלא שהצרפתים זעמו על טענותיו של השגריר האמריקני ובתגובה אף הרחיקו לכת וזימנו את השגריר לשיחת נזיפה במשרד החוץ.

ממשרד החוץ הצרפתי נמסר הלילה:

"צרפת רשמה בפניה את טענותיו של שגריר ארצות הברית, מר צ'ארלס קושנר, אשר במכתב לנשיא הרפובליקה הביע את דאגתו מהעלייה במעשי אנטישמיות בצרפת ודיווח על חוסר פעולה מספקת לכאורה מצד הרשויות הצרפתיות כדי להילחם בהן."

בהודעת קיי ד'אורסיי נכתב כי "צרפת דוחה בתוקף את ההאשמות האחרונות. העלייה במעשי אנטישמיות בצרפת מאז ה-7 באוקטובר 2023 היא מציאות שאנו מגנים, ונגדה מפגינות הרשויות הצרפתיות התגייסות מוחלטת, שכן מעשים אלה בלתי נסבלים".

בהודעה מטעמו של שר החוץ בארו נכתב כי "טענותיו של השגריר אינן מקובלות. הן מפרות את החוק הבינלאומי, ובמיוחד את החובה שלא להתערב בענייניהן הפנימיים של מדינות, כפי שנקבע באמנת וינה משנת 1961 המסדירה יחסים דיפלומטיים. הן גם אינן עומדות באיכות היחסים הטרנס-אטלנטיים בין צרפת לארצות הברית ובאמון שצריך לנבוע מהם בין בעלות ברית."

בתגובה, הודיעה צרפת כאמור כי "השגריר קושנר יזומן לקיי ד'אורסיי ביום שני הקרוב, 25 באוגוסט."