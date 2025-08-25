אחרי המשבר הדיפלומטי הדרמטי שגרר אמש (ראשון) מכתבו של שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, הבוקר נחשף בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' תוכנו המלא של המכתב.

במכתב צוין במפורש כי אנטי־ציונות היא אנטישמיות, והוטחו בו האשמות חמורות על חוסר הטיפול של ממשלת מקרון בתופעת האנטישמיות בצרפת.

קושנר, יהודי בעצמו ומחותנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פתח את מכתבו בכך שכתב: "במלאת 81 שנה לשחרור פריז על ידי בעלות הברית, שסיים את גירוש היהודים מצרפת, אני כותב מתוך דאגה עמוקה לנוכח העלייה הדרמטית של האנטישמיות בצרפת ולחוסר הפעולה המספיק של ממשלתכם להתמודד איתה."

השגריר תיאר את ההשלכות הקשות על הקהילה היהודית: "לא עובר יום שבו יהודים אינם מותקפים ברחוב, בתי כנסת או בתי ספר אינם מנותצים, או עסקים בבעלות יהודית אינם נתונים לוונדליזם. משרד הפנים הצרפתי אפילו דיווח על אירועים אנטישמיים בגני ילדים."

אחת הפסקאות שככל הנראה עוררה ביותר את זעמה של צרפת, היה החלק בו כתב קושנר כי אנטי-ציונות היא אנטישמיות. "הצהרות פומביות המתנגדות לישראל ומחוות התומכות בהכרה במדינת פלסטין מעודדות קיצוניים, מבעירות אלימות ומסכנות את חיי היהודים בצרפת. כיום, אנטי־ציונות היא אנטישמיות – פשוט וברור."

קושנר הזכיר גם את צעדי ממשלת ארצות הברית במאבק באנטישמיות: "נשיא טראמפ הנחה את משרד החינוך לאכוף את זכויות האזרח של סטודנטים יהודים באוניברסיטאות, תוך הבהרה כי הטרדות ואפליה לא יתקבלו. הוא הגדיל את המשאבים של ה-FBI ומשרד ההגירה והבטחון על מנת להגן על בתי כנסת ובתי ספר יהודיים, והורה על סינון קפדני למניעת כניסה של גורמים אנטישמיים מחו"ל. כמו כן, בוצעו גירושים של תומכי חמאס והופסק מימון לארגונים המעודדים הסתה אנטישמית."

המכתב מסתיים בקריאה לפעולה מיידית מצד ממשלת צרפת: "אני קורא לכם לפעול בנחישות: לאכוף חקיקה נגד פשעי שנאה ללא יוצא מן הכלל; להבטיח את ביטחון בתי ספר, בתי כנסת ועסקים יהודיים; להעמיד לדין את העבריינים במלוא חומרת החוק; ולהפסיק צעדים שמעניקים לגיטימציה לחמאס ולבני בריתו."

השגריר מסיים בכך שהוא מוכן לשתף פעולה עם הרשויות והחברה הצרפתית: "כשגריר ארה"ב בצרפת, אני מוכן לעבוד עם ממשלתכם ועם מנהיגים בחברה הצרפתית כדי לגבש תוכנית רצינית שתתמודד עם שורשי האנטישמיות ותנצח אותה."

כאמור, בתגובה למכתב, הרשויות הצרפתיות זימנו את קושנר לשיחת נזיפה במשרד החוץ והדגישו כי "צרפת דוחה בתוקף את ההאשמות האחרונות", וכי "טענות השגריר אינן מקובלות ואינן עומדות באיכות היחסים הטרנס־אטלנטיים ובאמון בין מדינות בעלות ברית".

צרפת אף טענה כי מדובר בעבירה על החוק הבינלאומי והתערבות בלתי חוקית בענייניה הפנימיים של מדינות אחרות.

פרשנים אומרים כי שליחת המכתב המלא למערכת ה'וול סטריט ג'ורנל' תחת שמו של השגריר האמריקני - לאחר שזה זומן לשיחת נזיפה, מהווה מהלך של התרסה מכוונת של ארה"ב כלפי ממשל מקרון, והבהרה כי הוא עומד בתוקף מאחורי הדברים החריפים שנוסחו במכתב.