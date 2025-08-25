כיכר השבת
אסון מזעזע באוקראינה: ילד בן 7 הרג ילדה בת 6 עם רובה ציד

אסון מזעזע התרחש במחוז קייב שבאוקראינה בזמן שילד בן 7 הרג בשגגה ילדה בת 6 באמצעות רובה ציד השייך לאביו | לפי הדיווחים, הילד שיחק ברובה של אביו בזמן ששהה בחצר והרג את שכנתו הצעירה ממנו בשנה | האב נעצר והובא לחקירה (בעולם) 

שוטרים בסמוך לבית בו התרחש האסון (צילום: משטרת אוקראינה)

המשטרה מסרה כי התקרית התרחשה באזור בוריספיל. רשויות החקירה פרסמו מידע לציבור והודיעו כי הן ממשיכות לבחון את נסיבות הטרגדיה.

ב-23 באוגוסט, בסביבות השעה 16:00, התקבלה במשטרה הודעה על ילדה שנמצאה בבית כשהיא ללא הכרה וסובלת מפציעה בזרועה. "הילד לקח את רובה הצייד של אביו וירה לעבר הילדה. היא נפטרה כתוצאה מהפציעות," נמסר משירות העיתונות של הנהלת המשטרה הראשית של מחוז קייב. "אביו של הילד נעצר על ידי המשטרה."

הרשויות פתחו תיק פלילי לפי חלק 1 של סעיף 115 לחוק הפלילי של אוקראינה, העוסק ברצח בכוונה, שיכול להוביל לעונש של שבע עד חמש עשרה שנות מאסר. עם זאת, בשל גילו הצעיר של הילד, הוא ככל הנראה לא יעמוד לדין.

בנוסף, נפתח נגד אביו תיק נפרד בגין רשלנות חמורה במילוי חובות הוריות ואחסון בלתי זהיר של נשק, עבירה שעלולה להוביל למאסר של שנתיים עד חמש שנים.

