בית משפט בגרמניה דחה את עתירתה של מורה שנעדרה מהעבודה יותר מ‑16 שנים ולא הסכימה לעבור בדיקה רפואית.

המורה, ששמה לא פורסם, לקחה חופשה רפואית לראשונה בשנת 2009, ומאז ממשיכה לקבל את מלוא שכרה מהרשות החינוכית של מדינת נורדריין‑וסטפאליה.

בגרמניה, מורים מוגדרים כעובדי ציבור – המוכרים בזכויות מיוחדות הכוללות ביטוח בריאות ייחודי, פנסיה גבוהה וביטחון תעסוקתי מוגבר. בניגוד לחוק בישראל לדוגמא, המגביל את ימי המחלה - גם של עובדי מדינה, בגרמניה, עובדי ציבור מסוג זה רשאים גם להמשיך לקבל את שכרם המלא בעת חופשת מחלה ללא הגבלת זמן.

הרשות החינוכית החלה לאחרונה לערער על ההיעדרות הארוכה של המורה וביקשה שתעבור בדיקה רפואית כדי לאשר את מחלתה. המורה, בתגובה, עתרה לבית המשפט בטענה לפגיעה בפרטיות, אך העתירה נדחתה. השופט תיאר את מצבה כ“בלתי נתפס לחלוטין” והדגיש כי המעסיקים רשאים לדרוש בדיקת מחלה גם אחרי שנים רבות.

לפי דיווחים בגרמניה, מורים בנורדריין‑וסטפאליה יכולים להרוויח עד 6,174 אירו בחודש. במקרה זה, שכרה השנתי של המורה משוער בכ‑72,000 אירו, וסך התשלומים לאורך 16 שנות ההיעדרות מוערך בכ‑1 מיליון אירו. בהתאם לפסק הדין, המורה חייבת לעבור את הבדיקה אם ברצונה להמשיך לקבל את שכרה.

בנוסף, היא נדרשת לשלם הוצאות משפט בסך 2,500 אירו. יו"ר איגוד המורים של המדינה, תיאר את התנהלותה של המורה כ“מכה לחברי הארגון” והוסיף: “לא חוויתי דבר דומה לאורך כל הקריירה שלי. מדובר בהתנהגות מחפירה לחלוטין”, וציין כי בהיעדרה הממושך, עמיתיה נאלצו לשאת בעומס עבודתה.