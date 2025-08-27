משבר ארה"ב - הודו מחריף: העונש של טראמפ נכנס הלילה לתוקפו

הכפלת המכסים שהטיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מוצרים מהודו נכנסה היום (רביעי) לתוקף והחריפה את המתח בין שתי הכלכלות הגדולות.

שיעורי המכס על בגדים, תכשיטים, ריהוט, ציוד ספורט וכימיקלים קפצו ל-50%, לאחר תוספת של 25% שהוטלה כעונש על רכישות נפט רוסי. מדובר באחת מדרגות המס הגבוהות ביותר שהטילה וושינגטון על שותפות סחר, ברמה הדומה לזו שהחילה על סין וברזיל.

המכסים החדשים מאיימים על אלפי יצואנים קטנים ברחבי הודו, במיוחד במדינת גוג’אראט – אזור הולדתו של ראש הממשלה נרנדרה מודי.

החלטת טראמפ התקבלה לאחר חמישה סבבים של שיחות שכשלו. בעוד בהודו קיוו להסדר שיביא להטלת מכס מופחת של 15% בדומה למדינות אחרות בעלות קשרי סחר קרובים עם ארה"ב, בבית הלבן לא אותרו סימנים לפשרה. "כן", השיב יועץ הסחר פיטר נבארו לשאלה אם המכסים החדשים יופעלו כמתוכנן, מבלי לפרט מעבר לכך. גורמים בשני הצדדים האשימו חישוב פוליטי מוטעה ופספוס איתותים שהוביל לכישלון המגעים.

על פי נתוני לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית, היקף הסחר בין המדינות הגיע ל-129 מיליארד דולר ב-2024, כשגירעון הסחר של ארה"ב מול הודו עמד על כ-46 מיליארד דולר.

גירעון סחר הוא מצב שבו מדינה אחת מייצאת למדינה אחרת יותר ממה שהיא מייבאת ממנה, והוא הסיבה העיקרית למלחמת המכסים שפתח טראמפ בתחילת הקדנציה שלו.

על אף המשבר, וושינגטון וניו דלהי ניסו להבליט את שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן. שתי המדינות פרסמו הצהרה משותפת שלפיה בכירים דיפלומטיים וביטחוניים נפגשו השבוע באופן מקוון והביעו מחויבות להעמקת השותפות, לצד הדגשה מחודשת של חשיבות פורום "קוואד" המאחד את ארה"ב, הודו, יפן ואוסטרליה.