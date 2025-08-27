בתום הפגישה ההיסטורית שנערכה בבית הלבן בין מנהיגי אירופה לנשיא טראמפ, שררה באוויר תחושה של סיפוק והתקדמות לקראת השלום באוקראינה.

בראיונות שהעניקו המנהיגים האירופאים, בין היתר נשיא צרפת עמנואל מקרון, הם הסבירו שארה"ב התחייבה לספק גם היא ערבויות ביטחון לאוקראינה בתום המלחמה.

מספר מדינות - כולל צרפת וגרמניה, התחייבו לשגר כוחות חי"ר לשטח אוקראינה כדי להגן על השלום שייחתם עם רוסיה. באותה פגישה בחדר הסגלגל, התחייב טראמפ שגם ארה"ב תהיה מעורבת, גם אם לא בנוכחות פיזית של חיילים אמריקנים.

אלא שהיום, שבועות לאחר הפגישה בין טראמפ לפוטין, הבהיר דובר הקרמלין שעמדת רוסיה לא השתנתה, וכי היא לא תתיר נוכחות של חיילים זרים שמדינתם שייכת לנאט"ו להיות נוכחים באזור הגבול.

הוא הסביר כי מלכתחילה הסכסוך התחיל בגלל הרצון של אוקראינה להצטרף לנאט"ו, והסביר שמבחינת רוסיה אין הבדל בין נוכחות של חיילי נאט"ו, לנוכחות של חיילי מדינות השייכות לנאט"ו.

למרות שהודה לנשיא טראמפ על קידום השלום, דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, מקורבו של פוטין, אמר כי "למעשה, ממש בהתחלה, קידום התשתית הצבאית של נאט"ו והחדרת התשתית הצבאית הזו לאוקראינה הם כנראה הגורמים העיקריים למצב הסכסוך שנוצר", אמר.

"לכן יש לנו גישה שלילית כלפי הדיונים האלה", וסיכם: "אנחנו לא אוהבים את זה".

למרות האמור, הדובר הרוסי הסכים לרעיון של "ערבויות ביטחון", אולם התנגד בתוקף להצעה האירופית במתכונתה הנוכחית.

רק לאחרונה איים שוב הנשיא טראמפ להטיל סנקציות על רוסיה במידה ולא תהיה התקדמות "בשבועיים הקרובים" (...).

הדובר הרוסי אישר שהמשלחות של רוסיה ואוקראינה צפויות להיפגש שוב, אולם סירב לנקוב בתאריך. לבינתיים, המלחמה נמשכת.