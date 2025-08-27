מספר הנרצחים באירוע הירי במינסוטה עלה לשלושה ו-17 פצועים, בזמן שהמשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע הטרגי.

הערב (רביעי), קבע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בצו נשיאותי את הורדת הדגלים לחצי התורן בכל רחבי ארה"ב ונכסיה בעולם.

"כאות כבוד לקורבנות מעשי האלימות חסרי התוחלת שבוצעו ב-27 באוגוסט 2025 במיניאפוליס, מינסוטה, על פי הסמכות שניתנה לי כנשיא ארצות הברית על פי החוקה וחוקי ארצות הברית של אמריקה, אני מצווה בזאת כי דגל ארצות הברית יונפה בחצי התורן בבית הלבן ועל כל המבנים והשטחים הציבוריים, בכל המוצבים הצבאיים ותחנות הצי, ועל כל כלי השיט הימיים של הממשלה הפדרלית במחוז קולומביה וברחבי ארצות הברית, שטחיה ורכושה עד שקיעת החמה, 31 באוגוסט 2025. אני גם מצווה כי הדגל יונפה בחצי התורן למשך אותו פרק זמן בכל שגרירויות ארצות הברית, הנציגויות, המשרדים הקונסולריים ומתקנים אחרים בחו"ל, כולל כל המתקנים הצבאיים וכלי השיט והתחנות הימיים", לשון הצו הנשיאותי שפרסם הבית הלבן.

בתוך כך, מתפרסמים פרטים נוספים על זהות המפגע. לפי דיווחים בארה"ב, היורה הוא רובין ווסטמן, אשר על פי רישומים פומביים הוא תושב האזור בן 23. ווסטמן שם קץ לחייו לאחר שנטל את אלו של ילדים קטנים.

לא תאמינו מה עושים חיילי המשמר הלאומי שהופקדו על הסדר בוושינגטון דני שפיץ | 13:50

"זה היה מעשה אלימות מכוון נגד ילדים חפים מפשע ואנשים אחרים. האכזריות והפחדנות המוחלטת של ירי לתוך מבנה מלא בילדים הן בלתי נתפסות לחלוטין", אמר מפקד המשטרה המקומית.

בחיפוש שערכה המשטרה בביתו של הרוצח נמצאו מסרים כתובים "קיצוניים במיוחד" והאירוע נחקר כמעשה טרור נגד דת. המשטרה מאמינה בשלב זה של החקירה כי המעשה הנפשע נגד המוסד הלימודי בוצע בגלל השתייכותו לכנסייה הקתולית והוא נחקר כאירוע טרור.

במקביל, רשויות אכיפת החוק חקרו מספר סרטונים מקוונים שפרסם היורה, על פי מקור במשטרה המעורב בחקירה ששוחח עם 'רויטרס'.

גורמים רשמיים מסרו כי היורה ירה עשרות כדורים, באמצעות רובה, רובה ציד ואקדח דרך החלונות של המבנה, לאחר שנעל לפחות שתיים מן הדלתות מבחוץ.

בתוך כך, ברשתות החברתיות פורסמו מכתבים וכיתובים של המחבל, מהן עולה כי מדובר בניאו-נאצי. בכתבים שפורסמו ניתן לראות בין היתר משפטים מזעזעים כמו "6 מיליון זה לא היה מספיק".