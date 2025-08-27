דנמרק הודיעה כי זימנה את נציג ארה"ב הבכיר בקופנהגן לשיחת נזיפה, לאחר פרסום בתקשורת המקומית שלפיו אזרחים אמריקנים פעלו בחשאי בגרינלנד כדי לחדור לחברה המקומית ולעודד תומכים לניתוק מהמלוכה הדנית והצטרפות לארה"ב.

לפי הדיווח, לפחות אחד מהם ניסה להרכיב רשימה של תושבים שיתמכו ביוזמה.

שר החוץ לארס לוקה ראסמוסן מסר כי "כל ניסיון להתערבות בענייניה הפנימיים של ממלכת דנמרק הוא כמובן בלתי מתקבל על הדעת", והסביר כי על רקע זה זומן מארק סטרו, הממונה על שגרירות ארה"ב בקופנהגן.

לדבריו, הממשלה מודעת לכך ששחקנים זרים ממשיכים לגלות עניין בגרינלנד, "ולכן אין זה מפתיע אם נראה ניסיונות מבחוץ להשפיע על עתיד הממלכה".

שירותי המודיעין הדניים PET הזהירו כי גרינלנד מהווה יעד למבצעי השפעה זרים שנועדו "ליצור מתחים ביחסים בין דנמרק לגרינלנד". ההערכה היא שהפעילות נעשית באמצעות "ניצול מחלוקות קיימות או מומצאות", בין אם בעזרת סוכנים בשטח ובין אם על ידי הפצת דיסאינפורמציה. במערכת הביטחון בדנמרק אישרו כי תגברו את הנוכחות בגרינלנד ומגבירים שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.

הדיווחים מגיעים על רקע שורת הצהרות חריפות מצד וושינגטון.

כזכור, הנשיא דונלד טראמפ אמר בעבר כי ברצונו לספח את גרינלנד ואף לא פסל פעולה בכוח, בעוד סגנו ג'יי די ואנס האשים את קופנהגן בכך שהיא מזניחה את האי.

בחודש מאי פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" כי סוכנויות ביון אמריקניות הונחו להתמקד בגרינלנד ובתנועות לעצמאות שם. מנהלת המודיעין הלאומי, טולסי גאברד, לא הכחישה אז את הדברים אך האשימה את העיתון כי "פגע בביטחון הלאומי של ארה"ב".

גם ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן התייחסה לנושא בעת ביקור בגרינלנד לפני מספר חודשים והזהירה את וושינגטון כי "אי אפשר לספח מדינה אחרת". בתוך כך, שותפותיה של דנמרק בנאט"ו ובאיחוד האירופי מביטות בחשש על המחלוקת בין שתי מדינות שבמשך שנים נחשבו לבעלות ברית קרובות.