סטיב ויטקוף, איל הנדל"ן שהפך לפתע לשליח מיוחד של ארה"ב, מצא את עצמו בלב סערה דיפלומטית לאחר ביקורו אצל ולדימיר פוטין במוסקבה, כך דווח היום ב'רויטרס'.

זמן קצר אחרי שחזר, הוא דיווח לדונלד טראמפ כי נשיא רוסיה מוכן לויתורים טריטוריאליים דרמטיים – אמירה שהציתה גל ציפיות והובילה את טראמפ להכריז על פסגה עם פוטין. אלא שכבר למחרת התברר שהמציאות רחוקה מאוד מהמסר שויטקוף העביר.

בפגישה טלפונית עם מנהיגים אירופיים, ויטקוף הציג גרסה שלפיה פוטין מוכן לסגת מזפוריז'יה וחרסון בתמורה לוויתור אוקראיני על דונייצק ולוהנסק. דבריו גרמו לתדהמה, שכן הם לא תאמו את ההערכות המודיעיניות לגבי עמדת הקרמלין. בהמשך נאלץ ויטקוף לתקן את עצמו והסביר כי פוטין לא הציע כלל החזרת שטחים, אלא לכל היותר ויתור סמלי – למשל הימנעות מדרישה להכרה רשמית בזפוריז'יה וחרסון כחלק מרוסיה.

הבלבול חשף את חולשתו המרכזית של השליח החדש: חוסר ניסיון דיפלומטי והיעדר פרוטוקול מסודר. ויטקוף הגיע למוסקבה ללא ליווי רשמי של מחלקת המדינה, מה שהותיר את וושינגטון בלי תיעוד אמין של מה שנאמר. גורמים אמריקאים ואירופים התריעו שהפערים בין הדיווחים רק שירתו את האינטרסים של מוסקבה, והביעו חשש שפוטין מנצל את הנאיביות של ויטקוף בשולחן המשא ומתן.

בכירי הממשל, ובהם מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח לאוקראינה קית' קלוג, הביעו תסכול מכך שדווקא ברגע שבו ארה"ב נוקטת קו תקיף יותר כלפי רוסיה, הוכנסו לדיון מסרים סותרים. לדבריהם, דבריו של ויטקוף יצרו בלבול עמוק גם בקרב בנות הברית באירופה, שנאלצו לבזבז ימים שלמים בניסיון לברר מה בדיוק הובטח ומה נאמר בפגישה עם פוטין.

הטעות של ויטקוף הפכה את שאלת החזרת השטחים ללב המחלוקת. בעוד טראמפ ראה בתחילה אפשרות להסכם שמבוסס על חילופי שטחים, הרי שעד מהרה התברר שאין כל נכונות מצד פוטין לוותר על דונייצק ולוהנסק – ואף לא על זפוריז'יה וחרסון. גורמים באירופה הזהירו כי אם טראמפ יאמץ קו פשרני מדי, אוקראינה תיאלץ להסכים לוויתורים חד־צדדיים קשים מבלי שרוסיה תיסוג באמת.

הפסגה באלסקה ב־15 באוגוסט לא שינתה את התמונה: לא נרשמה כל התקדמות ממשית, והמלחמה נמשכת בדיוק מאותה נקודה. גורמים בממשל מודים בשקט כי השימוש בשליח חסר ניסיון כמו ויטקוף הכביד על המאמצים, יצר רושם של בלבול אמריקאי, ובעיקר העלה סימן שאלה כבד לגבי מידת הרצינות של הקרמלין בכל הקשור להחזרת שטחים שכבשה רוסיה מאז 2014.

בסביבתו של ויטקוף ממשיכים להגן עליו ולהדגיש את נאמנותו לטראמפ, אך מאחורי הקלעים מתרבים הקולות הטוענים כי טעותו הדיפלומטית הובילה לפיאסקו מיותר. המלחמה באוקראינה לא קרובה לסיום, והסוגיה המרכזית – האם רוסיה מוכנה לוותר על השטחים שכבשה – נותרה פתוחה כשהיא מלווה בספק עמוק לגבי ההישגים האמיתיים של המהלך.