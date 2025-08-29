רבני הקהילה היהודי באיראן בכינוס לאחרונה ( צילום: תקשורת איראנית )

יהודים באיראן שהתראיינו לתקשורת המקומית, תקפו את ממשלת אוסטרליה על כך שגרשה את שגריר איראן לאחר שייחסה את המתקפה בשנה שעברה על בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן לאיראן, "על מנת לדכא את גל ההתנגדות והמחאות נגד המלחמה שלה", לטענת אותם יהודים "תוך הסתמכות על הטענה כי מוסלמים איראנים הם אנטישמים". כאשר לדבריהם מדובר ב"תעלול ציוני".

בראיון לאתר האיראני "המשהרי" אמרו המרואיינים היהודים כי "יש 100 בתי כנסת בערים שונות באיראן ו-15,000 יהודים איראנים חיים בשלום ובהרמוניה לצד בני ארצם". הומיון שמח, נציג היהודים בפרלמנט האיראני אמר בריאיון כי "העובדה שבתי הכנסת באיראן פתוחים כל השנה ללא שומר, נתפסת כהגנה על זכויותיהם של מיעוטים דתיים כעדות לדבקותה של הרפובליקה האסלאמית בעקרונות אלה". לדבריו, "באירופה בתי הכנסת פועלים עם שומרים, כללים נוקשים ומגבלות זמן, אך בתי הכנסת האיראניים פתוחים כל השנה ללא שומרים, ויהודים יכולים להיכנס אליהם ללא כל בעיות או הגבלות".

מתוך הריאיון בתקשורת המקומית ( צילום: תקשורת איראנית )

בהתייחס לבעיות שהסנקציות האמריקאיות הטילו על הפעילות הכלכלית של יהודים איראנים, הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני מציין: "התמיכה והסיוע של הממשלה לקבוצות כלכליות וחברתיות יהודיות אפשרו למרכזים אלה להמשיך בפעילותם".

לדבריו, "לפני המהפכה, יהודים איראנים התמודדו עם הגבלות ובעיות בזמנים שונים, אך ב-46 השנים שחלפו מאז ניצחון המהפכה, הם נהנו מנוחות וביטחון מוחלטים, ולא היו הגבלות על פעילותם החברתית והכלכלית".

אראש אזאראן, פרופסור באוניברסיטה ומזכ"ל הקהילה היהודית בשיראז, מצביע על היסטוריה ארוכה של דו-קיום שליו ואחווה של יהודים איראנים לצד בני ארצם המוסלמים, ואמר: "איראן היא מולדתנו, מלפני 2,700 שנה ועד היום, חיינו באהבה ובטוב לב לצד איראנים בני דתות שונות".

על ההסתכלות הישראלית על האיראנים אומר אזראן כי זו "תמונה לא מציאותית של איראן והאיראנים", וכי התוכניות הישראליות הן "חלולות". "ההיסטוריה הראתה שהם לא יצליחו בתוכניות אלה" אמר.

רפאל שוקהיי, המתגורר בשיראז, אמר, "בשנים שחיינו באיראן, תמיד היה כבוד הדדי בינינו לבין בני ארצנו". הוא הוסיף כי הקנאות היהודית למדינה היא "ידועה", ולדבריו "בכל פעם שיש סכנה או איום על המולדת, היהודים ללא קשר לדתם, עומדים לצד ארצם עד המוות והולכים אחר ההנהגה".

ארמין שמיאן, חבר נוסף בקהילה היהודית העוסק בטקסטיל במדינה אמר על הקשר בין יהודים למוסלמים איראנים: "חבריי ועמיתיי הטובים ביותר הם מוסלמים ויש לי קשרים עם רבים מהם. בכל השנים שחיינו יחד, מעולם לא הייתה בעיה בינינו, ואני מחשיב רבים מחבריי המוסלמים לאחים שלי".

שמיאן המתגורר בעיר שיראז, מציין את האהבה לאיראן ולמנהיג העליון עלי חמינאי, כאחד המאפיינים של אנשי הדת האיראנים, ואמר: "אנו עומדים לצד איראן והמנהיג עד סוף חיינו".