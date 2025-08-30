איראן עדיין בלחץ: נעצרו שמונה חשודים "בקשר עם המוסד הישראלי"

משמרות המהפכה באיראן הודיעו היום (שבת) כי עצרו שמונה בני אדם בחשד ששיתפו פעולה עם המוסד וניסו להעביר לישראל מידע רגיש על מתקנים צבאיים ועל בכירים בצמרת הביטחונית.

לפי הדיווח ב'רויטרס', ה"חשודים" קיבלו הכשרה מיוחדת מגורמי מודיעין ישראליים באמצעות פלטפורמות מקוונות, וטרם הספיקו לממש את תוכניותיהם כאשר נתפסו בצפון מזרח איראן. ברשותם נמצאו חומרים להכנת משגרי רקטות, מטענים ומלכודות חבלה.

לפי הטענות בטהרן, המידע שסיפקו למוסד נגע ישירות למבצע "עם כלביא", אז ביצעה ישראל מתקפה רחבת היקף ופתאומית נגד מתקני הגרעין של איראן.

המתקפה בה חוסלו בכירים רבים באיראן נחשבת לפגיעה הקשה ביותר ב"רפובליקה" האיסלאמית מאז מלחמת איראן-עיראק.

במהלך ימי הלחימה ניהלו כוחות הביטחון בטהראן מבצע מעצרים רחב היקף. לפי כלי תקשורת במדינה, נעצרו אז יותר מ-21 אלף בני אדם, מבלי שנמסרו פרטים על הסיבות המדויקות למעצרם. המבצע לווה גם בהגברת נוכחות כוחות הביטחון ברחובות עד להפסקת האש שהושגה בתיווך אמריקאי.

בתקופה האחרונה האיצה איראן את הוצאתם להורג של חשודים בריגול. בין היתר הוצא להורג בתחילת החודש המדען הגרעיני רוזבה ואדי, שהואשם בהעברת מידע לישראל על אודות מדען אחר שחוסל בתקיפות חיל האוויר הישראלי.