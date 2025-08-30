צרפת: רכב דהר בליל שבת לתוך ההמון; אדם אחד נהרג ומספר נפצעו

רכב פגע בליל שבת בקהל גדול שעמד מחוץ לבית עסק בעיר אוורו שבנורמנדי, והותיר אחריו הרוג ופצועים. על פי גרסת התביעה, מדובר בפעולה מכוונת ולא בתאונה. שלושה בני אדם נעצרו ונחקרים, כולם בגילופין בשעת המעצר.

האירוע החל סמוך לשעה ארבע לפנות בוקר בלילה שבין שישי לשבת, כאשר בעסק פרצה קטטה בין מספר מבלים. בעקבות המהומה החליטו בעלי המקום והמאבטחים להוציא את כל הלקוחות החוצה. דקות אחר כך הופיע רכב, שנסע לאחור במהירות, ועלה על ההמון.

התוצאה הייתה קטלנית: גבר בשנות השלושים לחייו, שעדיין לא זוהה רשמית, נהרג במקום. חמישה נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה שהוגדר תחילה כקריטי אך מצבו של אף אחד מהם אינו מוגדר עוד מסכן חיים. בין הנפגעים גם בעל המקום שניסה לעזור ללקוחותיו.

ראש העיר גי לפראן הביע הזדהות בפוסט משלו: "תחושותיי עם הקורבנות ובני משפחותיהם. אני מברך את המשטרה ואת צוותי ההצלה שהגיעו מידית למקום והשיבו את השקט". לדבריו, האירוע מעלה מחדש שאלות קשות לגבי פעילות המקום.

הוא ציין כי בית העסק מפר באופן קבוע את כללי הסגירה: "מדובר במקום שחייב להיסגר באחת בלילה. הם מעולם לא שמרו על השעות שנקבעו, על אף האזהרות הרבות שקיבלו". עוד הוסיף כי היעדר כוח אדם משטרתי מקשה על אכיפת ההוראות.

על פי התביעה, נעצרו שלושה אנשים – שני גברים ואישה. שניים מהם היו בתוך הרכב ואדם נוסף עמד בסביבתו. כולם היו תחת השפעת אלכוהול כשנלקחו לחקירה, ולכן חלקם טרם נחקרו. נגד השלושה נפתחה חקירה בחשד ל"רצח בכוונה תחילה" וניסיון לרצח. האפשרות שמדובר בפיגוע טרור נשללה באופן מוחלט.

המשטרה מתכוונת לזמן לעדות את עשרות האנשים שעמדו מחוץ למקום בעת הדרמה, אף שחלקם היו שיכורים. בנוסף נערכת במקום הדמיה ממוחשבת לשחזור מסלול נסיעת הרכב. התביעה הודיעה כי החקירה תכלול גם בדיקה מקיפה של הסטטוס החוקי של בית העסק – האם פעל בהתאם לרישיון, מה הייתה הקיבולת המותרת, והאם ננקטו צעדים קודמים כדי לסגור אותו.

העיר כולה נסערת מאז שעות הבוקר. הרחוב בו אירעה הדריסה נסגר לתנועה, כוחות משטרה ואבטחה חסמו את האזור ואסרו מעבר. למרות שהסדר הושב, התחושה בעיר נותרה קשה. "האירוע הותיר חותם כבד", סיכם ראש העיר, "כולנו מצפים שהחקירה תחשוף את מלוא האמת ותביא את האחראים לדין".