זעזוע בצרפת: אנדרטה לזכר השואה הושחתה; כך עקץ סער את הצרפתים

במרכז ליון נרשם בסוף השבוע מעשה השחתה חמור נגד אתר זיכרון לשואה. על לוח השיש של האנדרטה "פסי הזיכרון", שהוקמה בתחילת השנה לציון 80 שנה לשחרור אושוויץ בירקנאו, נחרטה במכשיר חד הכתובת "Free Gaza".

עיריית ליון פרסמה את דבר ההשחתה ומסרה תמונה מהזירה. ראש העיר גרגורי דוסה גינה את המעשה בחריפות, כינה אותו "מעשה בלתי נסבל" והוסיף: "אני מביע סולידריות עם עמותות הזיכרון, עם הניצולים ועם בני משפחותיהם. האחראים יובאו לדין. ליון תמשיך לעמוד איתנה מול שנאה, אנטישמיות וגזענות". גם נציבת המחוז הצטרפה לגינויים וכתבה ברשתות החברתיות כי מדובר בפגיעה חמורה באתר הזיכרון.

האנדרטה, הממוקמת סמוך לתחנת ליון־פרש, בנויה מערימת מסילות בגובה שלושה מטרים, ומנציחה את ששת מיליון היהודים שנרצחו, בהם מיליון וחצי ילדים. על גבי הלוח מצוין כי 6,100 מן הנספים הגיעו מאזור ליון.

במועצת העיר הדגישו כי עצם החקיקה על אתר המוקדש לשואה היא בבירור מעשה אנטישמי. הכיתוב נמחק במהירות והעירייה הודיעה כי תשיב את הלוח למצבו המקורי בשבוע הקרוב. נשיא עמותת האנדרטה, ז’אן-אוליבייה ויוא, הגיש תלונה רשמית למשטרה.

שר החוץ גדעון סער עקץ את הרשויות הצרפתיות וגינה את המעשה:

"חילול אנדרטה לזכר השואה בליון, צרפת. אבל כששגריר ארה״ב בצרפת צ׳רלס קושנר הביע דאגתו מהאנטישמיות הגואה בה - הוא ננזף על התערבות ב״ענייניה הפנימיים״. כדאי שצרפת תתעורר!", כתב סער.