נציגי מדינות האיחוד האירופי התכנסו אמש (שבת) במטרה להטיל סנקציות על ישראל ולשנמך את היחסים בין המדינה היהודית למדינות אירופה.

אלא שלפי הצהרתה של שרת החוץ האירופאית קאלאס, לא רק שהמהלך לא צלח, אלא שגם הצעדים הקטנים ביותר נגד ישראל לא אושרו - בגלל מספר מדינות שהטילו ווטו.

לפי הדיווח, המדינות שחסמו את המהלך הן: גרמניה, צ'כיה והונגריה, בעוד מדינות אחרות כמו אירלנד, ספרד, שבדיה והולנד הציעו להפסיק לחלוטין את הסכמי הסחר בין ישראל לאירופה.

כאמור, גם הצעה לסנקציות קטנות יותר כמו להגביל את הגישה של ישראל לתוכנית מימון מחקר של האיחוד האירופי, לא התקבלה על ידי החברות.

קאלאס אמרה כי היא לא אופטימית שתהיה איזו שהיא "התקדמות" בנושא סנקציות על ישראל, שכן "אנחנו חלוקים בדעותינו בנושא הזה", היא הסבירה.

עוד הוסיפה קאלאס ש"אם אין לנו קול מאוחד... בנושא הזה, אין לנו קול בזירה העולמית. אז זה בהחלט בעייתי מאוד".

אחד הבולטים בקולו נגד ישראל בישיבה, היה שר החוץ האירי שאמר: "אם האיחוד האירופי לא יפעל כקולקטיב עכשיו וינקוט סנקציות נגד ישראל, מתי הוא יפעל? מה עוד כבר יכול לקרות? ילדים גוועים ברעב".

למרות שתמיכה מ-15 מדינות תספיק כדי לקדם סנקציות נגד ישראל, צריך שאותן מדינות ייצגו 65% מאוכלוסיית האיחוד האירופי, בעוד מספר מדינות גדולות כאמור מתנגדות למהלכים נגד ישראל.