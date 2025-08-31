כיכר השבת
התימנים משתוללים מזעם

לאחר החיסול של המהדהד: החות'ים פשטו על משרדי האו"ם, לפחות 11 נעצרו

לאחר החיסול המוצלח בסייעתא דשמיא של הצמרת המדינית של ממשלת החות'ים, בארגון הטרור התימני משתוללים מזעם ומחפשים נקמה | הערב מסר שליח הארגון במדינה הנס גרונדברג י לפחות 11 עובדי האו"ם בתימן נעצרו היום בידי אנשי המילציות החות'יות בבירה צנעא ובעיר הנמל חודיידה (בעולם)

החות'ים בהפגנת כוח (צילום: החות'ים)

לפחות 11 עובדי האו"ם בתימן נעצרו היום (ראשון) בידי אנשי המילציות החות'יות בבירה צנעא ובעיר הנמל . כך מסר שליח הארגון במדינה הנס גרונדברג, שהוסיף כי האו"ם מגנה את המעצרים. 

מוקדם יותר דווח כי בתימן פשטו בצנעא על תוכנית המזון העולמית ויוניצ"ף, ועצרו מספר עובדים של האו"ם. עובדי או"ם נוספים הושמו במעצר בית בהוראת החות'ים.

שר ההסברה התימני מועמר אל-איריאני, מהממשלה הזוכה ללגיטימציה בין-לאומית, גינה את סבב המעצרים ואת ההתפרצויות למתקני האו"ם, והודיע כי החות'ים עצרו שניים מעובדי תוכנית המזון העולמית מתוך מטה הסוכנות בצנעא, שמו עובדי או"ם נוספים במעצר בית ואף ביצעו שורת מעצרים נוספת במחוז אל-חודיידה.

אל-איריאני אמר כי הממשלה התימנית הזהירה את ארגוני הסיוע וסוכנויות האו"ם שוב ושוב מהסיכונים בפעילות באזורי שליטת ארגון הטרור החות'י, וקראו להם להעביר את מטותיהם אל העיר עדן, המשמשת בתור הבירה הזמנית של תימן - כל עוד צנעא נמצאת תחת כיבוש חות''י.

במקביל, אתר "דיפנס ליין" התימני המתנגד לחות'ים דיווח כי שר הבריאות של ארגון הטרור עבד אל-כרים שיבאן מת מפצעיו, אחרי שנפגע בתקיפה הישראלית ביום חמישי.

2
לאחר החיסול, החות'ים פשטו על משרדי האו"ם כנראה חשבו שאם הם לא ימצאו את העבריינים, לפחות ימצאו קפה חינם ומרק חם.
כגן
1
אבו עוביידה אוכל, שותה, מדבר והכאפייה על הראש כאילו היא דקה אחת מבינה מה קורה. אתה חושב שהוא סנדוויץ’? אולי רקטה? אף אחד לא יודע, והוא נהנה מכל הבלבול
שחר

