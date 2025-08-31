ימם אחדים לאחר החיסול הישראלי המהדהד בצנעא, בו חוסלו ראשי הצמרת המדינית של ממשלת החו'ים, סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) מסרה הערב (ראשון) כי קיבלה דיווח על תקיפת כלי שיט כ-74 ק"מ דרומית-מערבית לעיר ינבו שבסעודיה.

חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" הוסיפה כי כלי השיט הוא "בבעלות ישראלית". לפי "אמבריי", כלי השיט נשא את דגל ליבריה והוא "תואם לפרופיל המטרות של החות'ים בתימן".

לפי UKMTO, אנשי הצוות של כלי השיט דיווחו על "התזה בקרבת מקום כתוצאה מירי לא ידוע ושמיעת קול פיצוץ חזק". עוד נמסר כי הצוות בטוח וכלי השיט ממשיך ליעד הבא.

יותר מוקדם היום הרמטכ"ל החות'י עבד אל-כרים אל-גמארי, שהיה גם יעד לחיסול בתקיפות אך ככל הנראה רק נפגע, איים על ישראל בעקבות החיסולים. "על האויב הציוני לדעת שבפשע נורא זה, הוא פתח על עצמו את שערי הגיהינום", צוטט בהודעה שפורסמה מטעמו על ידי בכירים חות'ים.

לדבריו, "תגובת הכוחות המזוינים שלנו תהיה קשה וכואבת בעזרת בחירות אסטרטגיות יעילות ומשפיעות. אנחנו מבטיחים להנהגתנו ולאנשינו שאנחנו ממשיכים לפתח את היכולות הצבאיות האסטרטגיות שלנו בכמות ובאיכות. בקרוב תשמעו ותראו מה שישמח את עיניכם וירפא את ליבכם. היוצרות יתהפכו נגד התוקף".