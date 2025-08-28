פרטים חדשים על התקיפה וההערכה בישראל: הרמטכ"ל החות'י חוסל

שעות אחדות לאחר התקיפה החריגה והנרחבת של ישראל כנגד הבכירים בארגון הטרור החות'י, הערב (חמישי) מתפרסמים פרטים חדשים על ההכנות והעיתוי המדוייק של מבצע "טיפת מזל", וההערכות שגוברות בישראל כי שר ההגנה והרמטכ"ל החות'י חוסלו.

על פי דיווח של איתי בלומנטל בכאן 11, התקיפה של חיל האוויר אחר הצהריים בתימן, מבצע "טיפת מזל", יצא לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע ביממה האחרונה לאגף המודיעין בצה"ל, לפיו בכירים במשטר החות'י קבעו להפגש כדי לצפות במשותף בנאומו של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל- חותי.

לאחר קבלת המידע, נעשה אישור תוכניות זריז, בהשתתפות ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל.

באותו זמן, מבנה של מטוסי קרב יצא לתימן, באמצעות תחבולה שאפשרה למטוסים להגיע בחשאיות לבירת תימן מרחק של 2000 ק"מ מישראל, ולתקוף באמצעות לפחות עשרה חימושים את המבנה שבו התכנסו הבכירים החות'ים.

על פי הדיווח, בתוך המבנה היו מעל 10 בכירים מהדרג הצבאי והמדיני של החותי'ם. מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל חות'י, שנאם באותו זמן - לא היה היעד לתקיפה.

בתוך המבנה נכח בסבירות גבוהה הרמטכ"ל החות'י, מוחמד אל עומרי, שישראל ניסתה להתנקש בחייו לפני חודשיים. יחד איתו, צמרת הצבא, וככל הנראה שר הביטחון החות'י ושר הפנים.

בצה"ל ממשיכים בשעות אלו לאסוף BDA – הערכת תוצאות נזקי התקיפה – כדי לוודא שכל מי שהיה במבנה נפגע או חוסל.

בדרג המדיני קיבלו הערב דיווח על אופטימיות בנוגע לתוצאות התקיפה, וזאת בהתאם לההערכות הראשוניות. עוד מעריכים בישראל כי הלילה לא צפוי להיות חריג מבחינת שיגורים מתימן, אך ייתכן שהחות'ים ישגרו טילים בודדים לשטח המדינה.