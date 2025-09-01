ממשל טראמפ עצר מתן ויזות לבעלי דרכון פלסטיני, כולל כאלה שרוצים להגיע לארה"ב לטיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות או ביקורי קרובי משפחה. כך דיווח הלילה (ראשון) ה"ניו יורק טיימס". המדיניות החדשה מרחיבה את הצעד שננקט לפני שבועיים, אז הוחלט להפסיק את הנפקת ויזות הביקור של תושבי עזה, "עד להשלמת בדיקה בנושא".

הביטול מצטרף להחלטה האמריקנית לפני ימים ספורים לא לתת ויזה לבכירים הפלסטינים, בראשם יו"ר הרשות הפסלטינית אבו מאזן, דבר שעשוי למנוע את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בחודש הבא.

על פי ארבעה גורמים אמריקניים שצוטטו בעיתון הפלסטינים לא יוכלו לקבל ויזות בקטגוריות שונות - כולל כאלה שנועדו לנסיעות עסקים.

המגבלות החדשות יחולו רק על מי שמחזיק בדרכון פלסטיני בלבד, שהונפק לראשונה בשנות ה־90 בעקבות הסכמי אוסלו. הן אינן חלות על פלסטינים בעלי אזרחות כפולה או כאלה שכבר קיבלו ויזה.

על פי הדיווח, הצעד החריג הוצג במכתב פנימי שנשלח ב־18 באוגוסט ממטה משרד החוץ לכל השגרירויות והקונסוליות של ארה"ב בעולם.

בדיווח נכתב כי כדי לדחות את מתן הוויזות, נעשה שימוש במנגנון של סעיף מיוחד מחוק האזרחות וההגירה משנת 1952, שנועד בדרך כלל לדרוש מידע נוסף מאנשים מסוימים בעת טיפול בבקשותיהם. בשבועות האחרונים קיבלו פקידי הקונסוליה הוראה להשתמש בסעיף זה כדי לסרב לוויזות למי שמגיש בקשה בדרכון פלסטיני, לפחות זמנית.

כזכור, לפני יומיים, הודיע ממשל טראמפ כי הוא לא ינפק ויזות לבכירים ברשות הפלסטינית ובאש"ף שיבקשו להגיע לניו יורק כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר ויבטל ויזות שניתנו בעבר.

מדובר במהלך חסר תקדים מצד ממשלת ארה"ב, שמחויבת על פי ההסכם שלה עם האו"ם לאפשר למשלחות מכל העולם להגיע לניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית. המהלך האמריקני הוא תגובה למהלך המתוכנן של כמה מדינות מערביות להכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת האו"ם.