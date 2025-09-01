כיכר השבת
מהתל במערב?

פוטין משדר אופטימיות - ואפילו נותן קרדיט לטראמפ | זה מה שאמר בפסגת SCO

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס אמש בפסגת ה-SCO למלחמה באוקראינה והביע אופטימיות בעקבות הפגישה עם טראמפ באלסקה | האם פוטין רוצה לסיים את המלחמה? (בעולם) 

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (הקרמלין)

נשיא רוסיה נאם אמש (ראשון) במסגרת פסגת ה-SCO, בה משתתפות בין היתר; הודו, סין, איראן ומדינות נוספות.

בפסגת המדינות הלא-מערביות, הביע פוטין אופטימיות באשר לסיום ה"מבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה, בו כבר איבדו את חייהם מאות אלפים.

במהלך הפגישה בסין, העבירו הודו וסין הצעות לסיום המלחמה באוקראינה ועל כך הודה להם פוטין.

למרות שהפסגה במהותה נועדה לתת משקל נגד למדינות המערב בראשות ארה"ב, פוטין הודה גם לטראמפ על מאמצי השלום ואמר כי ייתכן שהפסגה באלסקה מקרבת את סיום המלחמה.

"אנו מעריכים מאוד את המאמצים וההצעות של סין והודו שמטרתן להקל על פתרון המשבר האוקראיני", אמר פוטין בפסגה.

פוטין הוסיף כי הוא "מקווה שההבנות שהושגו בפגישה האחרונה בין רוסיה לארה"ב באלסקה תורמות גם הן להשגת מטרה זו."

נשיא רוסיה חזר על עמדתה של מוסקבה לפיה הסכסוך התחיל בגלל שאירופה תכננה להכניס את אוקראינה למסגרת נאט"ו, והוסיף כי יש לפתור את "שורשי הסכסוך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר