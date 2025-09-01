נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נאם אמש (ראשון) במסגרת פסגת ה-SCO, בה משתתפות בין היתר; הודו, סין, איראן ומדינות נוספות.

בפסגת המדינות הלא-מערביות, הביע פוטין אופטימיות באשר לסיום ה"מבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה, בו כבר איבדו את חייהם מאות אלפים.

במהלך הפגישה בסין, העבירו הודו וסין הצעות לסיום המלחמה באוקראינה ועל כך הודה להם פוטין.

למרות שהפסגה במהותה נועדה לתת משקל נגד למדינות המערב בראשות ארה"ב, פוטין הודה גם לטראמפ על מאמצי השלום ואמר כי ייתכן שהפסגה באלסקה מקרבת את סיום המלחמה.

"אנו מעריכים מאוד את המאמצים וההצעות של סין והודו שמטרתן להקל על פתרון המשבר האוקראיני", אמר פוטין בפסגה.

פוטין הוסיף כי הוא "מקווה שההבנות שהושגו בפגישה האחרונה בין רוסיה לארה"ב באלסקה תורמות גם הן להשגת מטרה זו."

נשיא רוסיה חזר על עמדתה של מוסקבה לפיה הסכסוך התחיל בגלל שאירופה תכננה להכניס את אוקראינה למסגרת נאט"ו, והוסיף כי יש לפתור את "שורשי הסכסוך".