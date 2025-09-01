טראמפ הגיב אמש לשמועות על מותו - וירד על ה"חיתולים" של ביידן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב אמש (ראשון) לשמועות שצצו בסוף השבוע על מותו, וטען כי הוא במצב בריאותי מצוין.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף מחדש פוסט שפורסם ברשת החברתית שלו Truth, שבו נמתחה ביקורת על אופן הסיקור התקשורתי של ימי היעדרות של מנהיגים. לצד השיתוף הוסיף טראמפ כמה מילים אישיות: "מעולם לא הרגשתי טוב יותר, וושינגטון היא אזור ללא פשיעה".

הסערה החלה כאשר במהלך סוף השבוע נפוצו ברשתות החברתיות שמועות לא מבוססות על מצבו הבריאותי של הנשיא. הדבר גרם לבלבול, עד אשר תועד טראמפ בבוקר יום שבת בדרכו למגרש הגולף שלו. הופעתו הציבורית שמה קץ לדיבורים, אולם הנשיא בחר להתייחס לנושא ישירות בפוסט משלו.

בפוסט המקורי אותו שיתף טראמפ, נכתב: "ג’ו ביידן היה נעלם ימים שלמים ללא הופעה פומבית והתקשורת הייתה אומרת שהוא 'חד' ו'בשיאו'. בינתיים הוא לבש חיתולים וישן את רוב הזמן. הנשיא טראמפ, שמקדיש יותר שעות עבודה ציבוריות מכל נשיא אחר בתולדות ארה"ב, זוכה להתקפות אם הוא נעלם ל-24 שעות בלבד. צביעות מגוחכת".