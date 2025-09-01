רוצה להיכנס לפייסבוק? תציג תעודת זהות | כשה-AI לא באמת עובד

דו"ח שהזמינה ממשלת אוסטרליה מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של טכנולוגיות זיהוי גיל באמצעות צילום סלפי לאכוף את החוק שיאסור על צעירים מתחת לגיל 16 להשתמש ברשתות חברתיות החל מדצמבר.

לפי הדו"ח, שפורסם ביום שני, מערכות ההערכה מבוססות תמונה מתאפיינות במהירות, ברמת דיוק כללית גבוהה ובשמירה על פרטיות, אך בחלק מהקבוצות נמצאו שיעורי טעות שנחשבים לבלתי סבירים.

הבדיקות הראו תוצאות טובות בקרב משתמשים מבוגרים יותר, אולם ככל שהגיל קרוב לסף החוקי של 16, רמת הוודאות יורדת.

כך למשל, נערים בני 16 עלולים להיחשב כצעירים מהגיל המותר בכ-8.5 אחוז מהמקרים, מה שיאלץ חלקם להציג תעודה מזהה או לקבל אישור מההורים. בנוסף נמצא כי הדיוק יורד בקרב בני מיעוטים, נשים צעירות ובקרב מבוגרים יותר.

המשמעות היא שהחוק צפוי לייצר חוויות שונות למשתמשים שונים: מי שמעל גיל 19 כמעט לא ייתקל בבעיות, אך נערים בגיל התיכון ובני נוער שאינם לבנים עשויים להידרש שוב ושוב לאימות נוסף. גם החברות הגדולות כמו אינסטגרם של מטא ויוטיוב של גוגל יצטרכו להוכיח שהן מיישמות צעדי חסימה אפקטיביים, אחרת יסתכנו בקנס של עד 49.5 מיליון דולר אוסטרלי.

לדברי חוקרים, "נראה שיש שונות גדולה מאוד ביכולת המערכות לזהות נכון את גיל המשתמשים, וזה עלול לפגוע באמינות האכיפה".

שרת התקשורת אניקה וולס ניסתה להרגיע את הביקורת וציינה כי אף שאין פתרון אחד שמתאים לכולם, הניסוי מוכיח שקיימות שיטות אפקטיביות שיכולות גם להבטיח הגנה על פרטיות המשתמשים.