בית משפט פדרלי בארצות הברית עצר ברגע האחרון את גירושם של קבוצת ילדים מגואטמלה שהוחזקו במתקני הממשלה ונערכו להטסה חזרה לארצם.

ההחלטה התקבלה בלילה שבין שבת לראשון, בעקבות פנייה דחופה של ארגוני סיוע למהגרים, שטענו כי המהלך מנוגד לחוקי ההגנה על קטינים בלתי מלווים.

השופטת הפדרלית ספרקל סוקננן, שהוזעקה לדון בנושא לפנות בוקר, הוציאה צו זמני ל-14 יום האוסר על גירוש עשרת הילדים, בני 10 עד 17, והרחיבה את הצו כך שיחול על כלל הקטינים מגואטמלה המוחזקים במתקני משרד הבריאות והרווחה - קבוצה שיכולה להגיע למאות ילדים. לפי עדות שהובאה בדיון, כמה מהם כבר הושבו מהמטוסים לאחר שכבר הועלו אליהם.

המהלך לגירוש הקטינים הוא חלק ממדיניותו החדשה של הנשיא דונלד טראמפ, שהחמיר את צעדי האכיפה מאז חזר לבית הלבן בתחילת השנה. ממשלו חתם על הסכם עם ממשלת גואטמלה המאפשר את השבת הילדים, והיה אמור להתחיל בביצוע בסוף השבוע האחרון. לפי טענות הממשלה, הוריהם של הילדים ביקשו את החזרתם, אך עורכי הדין המייצגים אותם חלקו על כך.

במהלך הדיון הדחוף דרשה השופטת הבהרות ממשרד המשפטים האם ילדים כבר גורשו בפועל. נציג הממשלה אישר כי מטוס אחד המריא אך שב על עקבותיו בהתאם להחלטת בית המשפט. עורכי הדין של הארגונים טענו כי חלק מהילדים עדיין הוחזקו על מטוסים בטקסס גם לאחר מתן הצו.

הבית הלבן מיהר לתקוף את החלטת השופטת. סגן ראש הסגל, סטיבן מילר, כתב כי מדובר במניעה לא מוצדקת של איחוד משפחות בגואטמלה, וטען כי השופטת הדמוקרטית חוסמת את יישום המדיניות. מנגד, התובעים הדגישו כי גירוש הילדים יהווה "הפרה ברורה של ההגנות שהעניק להם הקונגרס" וכי הם עלולים להיתקל במדינתם במצבים של אלימות, התעללות ואף עינויים.

בין ה"תובעים" נמצאת ילדה בת עשר ממשפחה אינדיאנית בגואטמלה, שאמה נפטרה והיא עברה התעללות אצל אפוטרופוסים אחרים. היא מוחזקת במקלט בדרום טקסס יחד עם ילדים נוספים שמפוזרים במתקנים בניו יורק, פנסילבניה וקליפורניה.

הצו שניתן בלילה, קובע כאמור כי עד להכרעה נוספת, אף קטין מגואטמלה לא יורחק מארצות הברית.