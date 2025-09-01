שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי נשא היום (שני) נאום תקיף במיוחד בפרלמנט בלונדון, ובו מתח ביקורת חריפה על ישראל לנוכח המצב ברצועת עזה.

לדבריו, מדובר ב"אסון מעשה ידי אדם" ולא במשבר טבעי. "זה רעב שנגרם על ידי אדם, במאה ה-21", אמר, והוסיף כי הוא "מזועזע מסירוב ממשלת ישראל לאפשר סיוע הומניטרי מספק".

לאמי ציין כי מאז יולי מתו מעל 300 בני אדם מתת-תזונה, בהם 119 ילדים, והזהיר כי יותר מ־132 אלף ילדים נוספים עד גיל חמש עלולים למות עד יוני הבא. "מאז יוני נהרגו למעלה מ-2,000 פלסטינים שניסו להשיג מזון למשפחותיהם", אמר.

במקביל הוא האשים גם את חמאס כי הוא "מנצל את הכאוס ומשתמש בשבויים הישראלים כדי לרעיב אותם לצורכי תעמולה פוליטית מתועבת".

השר הדגיש כי בריטניה לא הסתפקה בגינויים בלבד.

הוא הזכיר את החזרת המימון לאונר"א, הקפאת יצוא נשק שעשוי לשמש בעזה, הטלת סנקציות על מתנחלים ושרים ישראלים מהימין הקיצוני, השעיית המו"מ על הסכם סחר עם ישראל והעברת יותר מ-250 מיליון ליש"ט בסיוע הומניטרי בשנתיים האחרונות.

לדבריו, בריטניה אף תוסיף 15 מיליון ליש"ט נוספים לסיוע רפואי ותיאום טיפולים לפלסטינים בבתי חולים מקומיים ובבריטניה.

בנאום לא פסח לאמי גם על ההיבט המדיני. הוא חזר על דרישתו ל"הפסקת אש מיידית" שתכלול את שחרור החטופים והכנסת סיוע נרחב לרצועה. לדבריו, המשך הפעולה הצבאית הישראלית "רק יאריך ויעמיק את המשבר".

הוא הזכיר את התקיפה הכפולה בשבוע שעבר על בית החולים נאסר, בה נהרגו 20 בני אדם, בהם חמישה עיתונאים, ואמר: "אני מזכיר שוב לישראל שהמשפט הבינלאומי מחייב להגן על צוותי רפואה, עיתונאים ואזרחים".

בנוגע לעתיד המדיני, לאמי הבהיר כי בריטניה מתכוונת להכיר במדינה פלסטינית כבר החודש, אלא אם ישראל תנקוט צעדים ממשיים לסיום הלחימה ותתחייב להסדר שלום ארוך טווח.

"הזכויות של העם הפלסטיני מאוימות היום יותר מכל רגע במאה האחרונה", אמר, והדגיש כי מדינה פלסטינית תהיה מפורזת. "אין סתירה בין מחויבותנו לביטחון ישראל לבין פתרון שתי המדינות", הוסיף, "ביטחון מגיע מגבולות יציבים, לא מכיבוש אינסופי".

בדבריו התייחס גם לאיראן והודיע כי בריטניה, יחד עם צרפת וגרמניה, הפעילה את מנגנון ה"סנאפ-בק" של מועצת הביטחון - מהלך שעשוי להחזיר בתוך 30 יום את כלל הסנקציות שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין מ-2015.

לדבריו, "לא הייתה לנו ברירה אלא לפעול", אך הדגיש כי הדלת לדיפלומטיה עדיין פתוחה אם טהראן תיענה לתנאים שהוצבו לה.