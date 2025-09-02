כיכר השבת
סקר מדאיג ביותר בארה"ב: ככל שהגיל צעיר יותר כך התמיכה בחמאס גוברת

סקר חדש ומדאיג שפורסם בימים אלה חושף תמונה עגומה בארצות הברית, לפיה הדור הצעיר נוטה לתמוך בארגון הטרור חמאס על פני ישראל במלחמה המתמשכת בעזה (חדשות בעולם)

מחקר מדאיג שהמתפרסם בימים אלה חושף כי 60% מהדור הצעיר בארצות הברית תומכים ב על פני ישראל במלחמה המתמשכת בעזה. בסקר אינטרנטי, שנערך על ידי אוניברסיטת הרווארד וקרן המחקר האריס, שהתפרסם השבוע ומצביע על שינוי דורי ברור. הנתונים מראים כי בני 18 עד 24 הם קבוצת הגיל שמביעה את מירב התמיכה בארגון הטרור.

התמיכה בישראל דווקא עולה עם הגיל: 65% מבני 25-34, 70% מבני 35-44, 74% מבני 45-55, 84% מבני 55-64, ו-89% מבני 65 ומעלה הביעו תמיכה בישראל.

בכלל קבוצות הגיל, 74% מהנסקרים תמכו בישראל, בעוד 26% מהאמריקאים תמכו בחמאס. בנוסף, הסקר חשף פער מפלגתי, כאשר 67% מהדמוקרטים בחרו במדינת ישראל על פני ארגון הטרור הפלסטיני, לעומת 82% מהרפובליקנים.

ממצאים נוספים מהסקר מראים ש- 58% מהאמריקאים סבורים שישראל צריכה להסכים לעסקת חטופים רק אם חמאס יעזוב את עזה לצמיתות. כמו כן, המצביעים חלוקים באופן שווה – 50-50 – בשאלה האם ישראל מבצעת רצח עם בעזה. רוב קל מהנסקרים (51%) מאמינים כי ביקורת על ישראל נובעת יותר מדאגה לזכויות האדם הפלסטיניות מאשר מאנטישמיות. הסקר המקוון כלל 2,025 מצביעים אמריקאים רשומים ונערך בין 20 ל-21 באוגוסט.

1
זה מה שהצליח הכושי אובמה לעשות בימי נשיאותו דאג להציף את אר"הב במוסלמים .שעכשיו הם משפיעים על דעת הקהל
משיח

