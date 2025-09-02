מחקר מדאיג שהמתפרסם בימים אלה חושף כי 60% מהדור הצעיר בארצות הברית תומכים בארגון הטרור חמאס על פני ישראל במלחמה המתמשכת בעזה. בסקר אינטרנטי, שנערך על ידי אוניברסיטת הרווארד וקרן המחקר האריס, שהתפרסם השבוע ומצביע על שינוי דורי ברור. הנתונים מראים כי בני 18 עד 24 הם קבוצת הגיל שמביעה את מירב התמיכה בארגון הטרור.
התמיכה בישראל דווקא עולה עם הגיל: 65% מבני 25-34, 70% מבני 35-44, 74% מבני 45-55, 84% מבני 55-64, ו-89% מבני 65 ומעלה הביעו תמיכה בישראל.
בכלל קבוצות הגיל, 74% מהנסקרים תמכו בישראל, בעוד 26% מהאמריקאים תמכו בחמאס. בנוסף, הסקר חשף פער מפלגתי, כאשר 67% מהדמוקרטים בחרו במדינת ישראל על פני ארגון הטרור הפלסטיני, לעומת 82% מהרפובליקנים.
ממצאים נוספים מהסקר מראים ש- 58% מהאמריקאים סבורים שישראל צריכה להסכים לעסקת חטופים רק אם חמאס יעזוב את עזה לצמיתות. כמו כן, המצביעים חלוקים באופן שווה – 50-50 – בשאלה האם ישראל מבצעת רצח עם בעזה. רוב קל מהנסקרים (51%) מאמינים כי ביקורת על ישראל נובעת יותר מדאגה לזכויות האדם הפלסטיניות מאשר מאנטישמיות. הסקר המקוון כלל 2,025 מצביעים אמריקאים רשומים ונערך בין 20 ל-21 באוגוסט.
