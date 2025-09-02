הפגנה נגד ישראל בניו יורק | ארכיון ( צילום: שאטרסטוק )

מחקר מדאיג שהמתפרסם בימים אלה חושף כי 60% מהדור הצעיר בארצות הברית תומכים בארגון הטרור חמאס על פני ישראל במלחמה המתמשכת בעזה. בסקר אינטרנטי, שנערך על ידי אוניברסיטת הרווארד וקרן המחקר האריס, שהתפרסם השבוע ומצביע על שינוי דורי ברור. הנתונים מראים כי בני 18 עד 24 הם קבוצת הגיל שמביעה את מירב התמיכה בארגון הטרור.