נשיא סין הושיט את ידו לאשת ראש ממשלת מלזיה - היא נשארה באוויר | תיעוד

נשיא סין שי ג'ינפינג אירח אמש את פסגת המדינות SCO,  אז הגיעה משלחת של מדינת מלזיה המוסלמית בראשות ראש ממשלת מלזיה ואשתו | הנשיא הסיני, שככל הנראה לא הכיר את כללי השריעה המוסלמית, הושיט את ידו לבכירה - ונתקל בתגובה לא צפויה | תיעוד (בעולם) 

התקרית המביכה (צילום: סין בערבית / לפי חוק שימוש הוגן)

אשת ראש ממשלת מלזיה, וואן עזיזה וואן איסמעיל, סירבה ללחוץ את ידו של נשיא סין שי ג'ינפינג בהגעתם אמש (שני) לפסגת SCO בסין.

בתיעוד שמקורו בתקשורת הסינית והופץ ברשתות החברתיות, נראית אשת ראש הממשלה לצד בעלה כשהיא צועדת לכיוון הנשיא הסיני ורעייתו במטרה לברכם לשלום.

אלא שכאשר הושיט הנשיא הסיני את ידו לעבר אשת ראש הממשלה, סירבה זו ללחוץ את ידו שנותרה באוויר, וקדה קידה של כבוד כלפי מנהיג המדינה, בעקבות חוקי השריעה האוסרים מגע בין גבר ואישה זרים.

צפו בתיעוד.

