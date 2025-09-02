שומרת נגיעה נשיא סין הושיט את ידו לאשת ראש ממשלת מלזיה - היא נשארה באוויר | תיעוד נשיא סין שי ג'ינפינג אירח אמש את פסגת המדינות SCO, אז הגיעה משלחת של מדינת מלזיה המוסלמית בראשות ראש ממשלת מלזיה ואשתו | הנשיא הסיני, שככל הנראה לא הכיר את כללי השריעה המוסלמית, הושיט את ידו לבכירה - ונתקל בתגובה לא צפויה | תיעוד (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 14:11