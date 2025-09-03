כיכר השבת
התיעוד נחשף

בים הקריבי: ארה"ב תקפה סירה בה הוברחו סמים, 11 חוסלו | כך זה נראה

הצבא האמריקני תקף בים הקריבי סירה שהובילה "הרבה סמים" מוונצואלה לארה"ב | הנשיא טראמפ סיפר כי 11 "טרוריסטים" חוסלו בתקיפה | כעת, נחשף התיעוד מהתקיפה (בעולם)

תקיפת הסירה שהבריחה סמים

נשיא דונלד טראמפ חשף אמש (שלישי) כי הצבא האמריקני תקף בים הקריבי סירה שהובילה "הרבה סמים" מוונצואלה לארה"ב. כעת, נחשף התיעוד מתקיפת הסירה.

הנשיא טראמפ כתב כי "מוקדם יותר הבוקר, בהוראתי, כוחות צבא ארצות הברית ביצעו תקיפה נגד נרקו-טרוריסטים מארגון "Tren de Aragua" שזוהו באופן ודאי, באזור האחריות של פיקוד דרום (SOUTHCOM)".

לפי טראמפ, "ה-TDA הוא ארגון טרור זר מוכרז, הפועל תחת שליטתו של ניקולס מדורו, ואחראי לרצח המוני, סחר בסמים ומעשי אלימות וטרור ברחבי ארצות הברית ובחצי הכדור המערבי.

"התקיפה התבצעה כאשר הטרוריסטים היו בים, במים בינלאומיים, בעת שהובילו סמים בלתי חוקיים בדרכם לארצות הברית. התקיפה הסתיימה בחיסול של 11 טרוריסטים. אף חייל אמריקאי לא נפגע בפעולה זו. אנא ראו הודעה זו כאזהרה לכל מי שחושב אפילו להביא סמים לארצות הברית של אמריקה. היזהרו!".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר