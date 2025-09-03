נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף אמש (שלישי) כי הצבא האמריקני תקף בים הקריבי סירה שהובילה "הרבה סמים" מוונצואלה לארה"ב. כעת, נחשף התיעוד מתקיפת הסירה.

הנשיא טראמפ כתב כי "מוקדם יותר הבוקר, בהוראתי, כוחות צבא ארצות הברית ביצעו תקיפה נגד נרקו-טרוריסטים מארגון "Tren de Aragua" שזוהו באופן ודאי, באזור האחריות של פיקוד דרום (SOUTHCOM)".

לפי טראמפ, "ה-TDA הוא ארגון טרור זר מוכרז, הפועל תחת שליטתו של ניקולס מדורו, ואחראי לרצח המוני, סחר בסמים ומעשי אלימות וטרור ברחבי ארצות הברית ובחצי הכדור המערבי.

"התקיפה התבצעה כאשר הטרוריסטים היו בים, במים בינלאומיים, בעת שהובילו סמים בלתי חוקיים בדרכם לארצות הברית. התקיפה הסתיימה בחיסול של 11 טרוריסטים. אף חייל אמריקאי לא נפגע בפעולה זו. אנא ראו הודעה זו כאזהרה לכל מי שחושב אפילו להביא סמים לארצות הברית של אמריקה. היזהרו!".