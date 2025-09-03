המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

בסין נערך הלילה (בין שלישי לרביעי שעון ישראל) מצעד צבאי ענקי לציון 80 שנים לסיום מלחמת העולם השנייה, באירוע שתוכנן להיות מפגן כוח של הצבא הסיני. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה בתגובה לנשיא סין בפוסט בחשבון ה-TruthSocial שלו, וכתב בעקיצה: "תמסור את ברכותיי החמות לפוטין ולקים כשתזממו יחד נגד ארה"ב".

המצעד הרשמי נערך לציון 80 שנה לכניעת יפן ולסיומה של מלחמת העולם השנייה, אך במערב עוקבים אחרי האירועים מקרוב, והמצעד הזה רחוק מלהיות רק מחווה היסטורית. מדובר בהפגנת כוח מתוזמנת בקפידה - צבאית, פוליטית ומדינית, שמכוונת לא רק כלפי האזרחים הסינים, אלא גם ובעיקר כלפי מדינות המערב.

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

המצעד הצבאי הגדול בתולדות המדינה נערך בכיכר טיאננמן, תוך הצגת כלי נשק מתקדמים, כולל טילים בליסטיים בין-יבשתיים בעלי יכולת נשיאת ראשי נפץ גרעיניים, טנקים חדישים ומל"טים מתקדמים, שהדגישו את המודרניזציה המרשימה של צבא השחרור העממי (PLA), כך דווח ברויטרס. 'אני חי - זה מספיק': אמירתו התמוהה של פוטין והסוד שמלווה אותו במזוודה דני שפיץ | 08:37 אחת מגולות הכותרת של המצעד הייתה חשיפתו של טיל היפר-סוני חדש מדגם YJ-17 שמסוגל לטוס במהירות של 8 מאך -פי שמונה ממהירות הקול, עם טווח של 1,200 ק"מ וראש קרב במשקל של עד 500 ק"ג. סין הציגה גם את הדגמים YJ-15, YJ-19 ו-YJ-20 - כולם טילים בעלי מהירות-על וחדירה מתקדמת, שחלקם מותאמים לשיגור מכלים ימיים או מוטסים. בנוסף, המצעד כלל תצוגה של טנקים עם צריחים אוטונומיים, רכבים משוריינים בלתי מאוישים, רחפנים תוקפים, מערכות לוחמה אלקטרונית, כלי שיט רובוטיים מהדור החדש, ונשק מבוסס אנרגיה מכוונת (אנרגיית לייזר). כמו כן הוצגו גם סוגים חדשים רבים של כלי נשק, כולל רחפנים, צוללות בלתי מאוישות, כלי רכב ניידים במיוחד המצוידים בנשק לייזר וציוד נגד צוללות טורפדו, שכולם נחשפו בפומבי לראשונה.

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

נשיא סין, בלימוזינה פתוחה, בדק את הכוחות, בעוד מסוקים נושאים דגלים ענקיים ומטוסי קרב טסים במבנה מעל, בתצוגה בת 70 דקות מלאה בסמליות ותעמולה, שהסתיימה בשחרור 80,000 יוני שלום ובלונים צבעוניים.

ג'ינפינג, לבוש חליפה בסגנון מאו דזה-דונג, קיבל על השטיח האדום למעלה מ-20 מנהיגים. ג'ינפינג שוחח שוב ושוב עם פוטין וקים ביציע הצפייה, בעוד 50,000 משתתפים שצפו בתצוגה.

ג'ינפינג הזהיר בנאומו בפני הנוכחים כי "האנושות ניצבת בפני בחירה בין שלום או מלחמה, דיאלוג או עימות, win-win או סכום אפס", והדגיש כי סין "עומדת בצד הנכון של ההיסטוריה".

נשיא סין תיאר את מלחמת העולם השנייה כנקודת מפנה ב"התחדשות האומה הסינית", והציג בפסגה אזורית חזון לסדר עולמי חדש נגד "הגמוניה ופוליטיקת כוח", - כשהוא מכוון לטראמפ.

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

המצעד בסין ( צילום: משרד ההגנה הסיני )

השבוע הגיעו לסין יותר מ-20 מנהיגים מרחבי העולם. בין המנהיגים שהגיעו למדינה נמצאים נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. לצד נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ומנהיג החונטה הצבאית של מיאנמר, מין אונג הליינג.

גם נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, נשיא טורקיה ארדואן, נשיא מצרים א-סיסי ועוד עשרות מנהיגים ייקחו חלק. המנהיג היחיד שניתן אולי לומר שהוא נמנה על מנהיגי המערב שייקח חלק הוא ראש ממשלת סלובקיה רוברט פיצו, חבר באיחוד האירופי ובברית נאט"ו.

אמש הגיע לסין גם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און. קים הגיע לבייג'ינג ברכבת משוריינת, יחד עם בתו קים ג'ו אה. קים, בהופעתו הרב-צדדית הראשונה, הפך לצפון קוריאני הראשון שהשתתף במצעד צבאי סיני מזה 66 שנה, והגיע עם בתו ג'ו אה, המועמדת כיורשתו על ידי המודיעין הדרום קוריאני, אך היא לא נראתה במצעד.