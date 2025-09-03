נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אמש (שלישי) אכזבה מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין והבהיר כי בכוונתו לנקוט צעדים שיסייעו לצמצם את מספר ההרוגים במלחמה באוקראינה.

בראיון לרדיו אמר טראמפ: "אני מאוד מאוכזב מנשיא פוטין, ואנו נעשה משהו שיתרום לכך שאנשים יוכלו לחיות". הוא לא פירט מהן הפעולות הצפויות.

השבוע עבר הדד-ליין האחרון שהציב דונלד טראמפ לפגישה אישית בין פוטין לזלנסקי, כאשר הקרמלין חזר בו מהסכמה ראשונית למפגש עם האויב.

במקביל, טראמפ הבטיח לזלנסקי כי וושינגטון תסייע להבטיח את ביטחונה של אוקראינה בכל הסדר עתידי, ואף חידש את האיום להטיל סנקציות נוספות על רוסיה אם לא תירשם התקדמות ממשית לקראת שלום. עד כה, ארה"ב נמנעה מלהכריז סנקציות או צעדים חדשים נגד רוסיה.

רוסיה שולטת בכחמישית משטחה של אוקראינה. טראמפ הדגיש כי כל הסדר חייב לכלול גם שינויים טריטוריאליים כלשהם, בעוד אוקראינה מתנגדת להכרה רשמית באדמותיה שנכבשו אך מודה בעקיפין כי תיאלץ להשלים עם אובדן בפועל של חלק מהשטחים.

על רקע הקרבה בין מוסקבה ובייג'ינג, טראמפ נשאל אם הוא חושש מהידוק היחסים בין רוסיה לסין. לדבריו, "אני בכלל לא מודאג. יש לנו את הצבא החזק ביותר בעולם, בפער גדול. הם לעולם לא יעזו להשתמש בכוח צבאי נגדנו. תאמינו לי".