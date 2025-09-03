בקונאר, מזרח אפגניסטן, הפכו הכפרים לעיי חורבות לאחר רעידת אדמה בעוצמה 6 שפגעה ביום ראשון.

לפי תיאור שהובא הבוקר ב'רויטרס', בין ההריסות נראים גברים עם מכושים חופרים קברים משותפים, ולעיתים כמה ילדים נטמנים יחד.

נאסרוללה חאן, עובד משרד מקונאר סיטי, סיפר לכתבים כיצד קבר שלושה ילדים בקבר אחד ושני צעירים בקבר נוסף. לדבריו, בדרכו לעמק דוואגול פגש אדם שאיבד 18 מבני משפחתו. "מעולם לא ראיתי כל כך הרבה גופות. בבתים שלמים נותרו בחיים רק שניים או שלושה אנשים," תיאר.

המספרים הרשמיים מציירים תמונה דומה: כ-1,400 הרוגים, למעלה מ-3,000 פצועים ויותר מ-5,400 בתים שקרסו, כך לפי דובר הטליבאן ששולט במדינה מאז עזבה ארה"ב.

לפי הדיווחים, שלושה כפרים נמחקו כליל, ויותר מ-600 בני אדם נהרגו בהם לבדם. משרד ההגנה דיווח כי 40 טיסות פינו עד כה 420 פצועים, בעוד צוותי ההצלה מנסים להגיע גם ליישובים מרוחקים. ביום שלישי נרשמה רעידה חזקה נוספת באותו מחוז, שהגבירו את החרדה שמא המספרים רק יעלו.

בתוך מציאות זו, ב'רויטרס' תיארו את אווירת הנכאים ששוררת במדינת הטליבאן לאחר הרעידה. בדיווח הובא סיפורה של אישה בת 80 מהכפר מזר דארה, שעמדה מול ביתה ההרוס כשהיא מחזיקה נכד קטן בידיה.

"איבדתי הכול," אמרה בבכי. "כל משפחתי קבורה מתחת לעפר. רק הילד הזה נשאר לי." באותו מחוז, צעיר בן 23 בשם זיאראט גול סיפר כי בית דודו קרס וקבר תחתיו שלושה ילדים. "הוצאנו אותם בידיים חשופות, אבל הם כבר לא היו בחיים," אמר. מאז הוא ומשפחתו ישנים בשדות פתוחים.

נאצרוללה מתאר כי סייע בקבורתם של 41 בני אדם בשלושה כפרים. רבים לא זכו אפילו לטקס הולם. "היינו צריכים למהר לקבור לפני שהרעידות החוזרות יגרמו לנו לברוח מהקברים," אמר.

האו"ם מזהיר כי המספרים הרשמיים רחוקים מהסוף. רבים עדיין כלואים תחת ההריסות, במדינה שכבר סובלת מעוני כבד, מלחמות ממושכות וצמצום מתמשך של סיוע בינלאומי.

מדינות אירופה מיהרו לשלוח לטליבאן סיוע הומניטרי בעקבות רעידת האדמה.

אמש, בריטניה הודיעה על העברת מימון חירום למשפחות שנפגעו ברעידת האדמה הקטלנית במזרח אפגניסטן, שבה נספו למעלה מ-800 בני אדם ונפצעו אלפים.

הכספים יחולקו בין קרן האוכלוסין של האו"ם לצלב האדום הבינלאומי, שישתמשו בהם למתן שירותי בריאות חיוניים, במיוחד לנשים, ולחלוקת ציוד חירום באזורים שנפגעו קשה. בלונדון הדגישו כי הסיוע מועבר בידי גופים בינלאומיים מנוסים כדי להבטיח שהעזרה תגיע ישירות לאזרחים ולא תיפול לידי שלטון הטליבאן.