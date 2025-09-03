בביקור רשמי בבייג’ינג אמש, הופיעה לראשונה בפומבי מחוץ לצפון קוריאה בתו של קים ג’ונג און, בת נוער שמוערכת כמי שעשויה להיות המועמדת להחליפו בעתיד בניהול המדינה המזוינת בגרעין.

נוכחותה של הבת הצעירה בביקור הדיפלומטי בחו"ל עם אביה, מחזקים את ההשערות על ירושת השלטון בתוך משפחת קים. יצוין כי זו הפעם הראשונה שהבת עוזבת את המדינה במשימה דיפלומטית.

Ju Ae, כפי שהיא מזוהה, נראתה עומדת מאחורי אביה כשהם ירדו מהרכבת הממוגנת שהביאה אותם מבירה פיונגיאנג לבייג’ינג. שם השתתף קים ג’ונג און בצעדת צבאית גדולה שחגגה את כניעת יפן במלחמת העולם השנייה באוקיינוס השקט, עליה דיווחנו מוקדם יותר.

מומחים מעריכים כי הנערה מקבלת ניסיון פרוטוקול חשוב, שיכול לשמש אותה בעתיד אם תצטרף לעמדות ההנהגה בצפון קוריאה. אותם מומחים מסבירים שבחירתו של המנהיג העליון לקחת עימו באחד מביקוריו הנדירים מחוץ למדינה - דווקא את בתו, מעידה די בוודאות כי מדובר ביורשת לכס ההנהגה.

חוקר מנהיגות בצפון קוריאה במרכז סטימסון בארה"ב ששוחח עם 'רויטרס' ציין: "כרגע Ju Ae נחשבת למועמדת המובילה לתפקיד המנהיג העליון הבא בצפון קוריאה. היא צוברת ניסיון יקר ערך במפגשים עם מנהיגים זרים ואליטות אחרות." לדבריו, זו הפעם הראשונה שהבת מלווה את אביה מחוץ לצפון קוריאה, חוויה שלא זכתה לה גם דודתה החזקה או אביה עצמו בעת היותו צעיר.

הופעתה הראשונה של Ju Ae בפומבי לצד אביה נחשפה רק ב-2022, כשנחשפה לעולם לראשונה באירוע השקת טיל בין-יבשתי. מאז, השתתפה בביקורים רשמיים נוספים, כולל הופעת דיפלומטית ברוסיה במאי השנה, והופעתה הציבורית התרחבה בהדרגה מאירועים צבאיים לאירועים פוליטיים וכלכליים.

רייצ'ל מייניונג לי ממרכז סטימסון הוסיפה כי הרחבת הופעותיה הציבוריות עשויה להיות חלק מקמפיין הירושה, והופעתה בסין תיחשב כ"פרזנטציה בינלאומית" ראשונה שלה. למרות שקשה לקבוע בוודאות אם הביקור מצביע על כך שהיא יורשת רשמית של קים ג’ונג און, הוא מאפשר לה להיחשף לחוויות בינלאומיות ולהרחיב את אופקיה.

סוכנות המודיעין של דרום קוריאה מעריכה כי Ju Ae היא המועמדת הסבירה ביותר להחליף את אביה, למרות שאלו צעדים יוצאי דופן עבור מדינה שמנהיגה נשלט בעיקר על ידי גברים, והמידע על שאר ילדיו של קים ג’ונג און עדיין מצומצם ביותר. הערכות גיליה של Ju Ae מצביעות על כך שהיא כבת 13, אך הופעותיה הציבוריות מעידות על חשיפה מדורגת שמסמנת כניסה אפשרית לעמדות ההנהגה הצפון קוריאנית בעתיד.