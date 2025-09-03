כיכר השבת
יוניפי"ל מאשימים: "צה"ל השליך רימונים מרחפן לעבר אנשינו"

כוחות יוניפי"ל טוענים בהצהרה רשמית כי רחפן צה"לי השליך מספר רימונים בסביבת המקום בו שהו חיילי היחידה | לא דווח על נפגעים באירוע, צה"ל עדיין לא התייחס לתקרית החריגה (צבא)

כח שמירת השלום יוניפי"ל (צילום: יוניפי"ל)

כוחות שמירת השלום של האו"ם ב דיווחו הבוקר (רביעי) על רחפנים ישראליים שהשליכו ארבעה רימונים בסמוך אליהם וכמעט פגעו באנשי היחידה.

לפי הדיווח הרשמי, התקרית התרחשה במהלך פינוי מחסומים שהגבילו את הגישה לעמדה שלהם.

לפי הודעת כוח האו"ם הזמני בלבנון (יוניפי"ל), רימון אחד פגע בטווח של 20 מטרים ושלושה נוספים כ-100 מטרים מאנשיהם וכלי הרכב שבשטח.

יוניפי"ל תיאר את האירוע כ"אחת ההתקפות החמורות ביותר על כוחו מאז הסכם הפסקת הלחימה", שנחתם בנובמבר האחרון.

כוח האו"ם מסר כי הצבא הישראלי עודכן מראש על עבודות הפינוי באזור דרומית-מזרחית לכפר מראוהין.

יוניפי"ל, שהוקם ב-1978, פועל לאורך הגבול הדרומי של לבנון ומפקח על שמירת הסדר באזור.

בשבוע שעבר האריכה מועצת הביטחון של האו"ם פה אחד את משימת כוח שמירת השלום עד סוף 2026, עם תכנון לנסיגה מסודרת ובטוחה לאחר מכן.

בעוד ישראל בירכה על הנסיגה המתוכננת, צרפת ומדינות נוספות בירכו על הארכת המנדט בשנה נוספת.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

