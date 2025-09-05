נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחתום על צו נשיאותי להשבת שמו ההיסטורי של משרד ההגנה: "משרד המלחמה" – כך נמסר לפוקס ניוז דיגיטל.

לפי מסמך מהבית הלבן שצוטט בדיווח, בשלב הראשון ישמש השם החדש ככותרת משנית לצד "משרד ההגנה", ויינקטו צעדים סמליים ותפעוליים להטמעתו.

על פי הפרסום, הצו מנחה את שר ההגנה פיט הגסת' להגיש הצעות חקיקה והחלטות מנהליות לשינוי קבוע של שם המשרד.

לצד זאת יבוצעו התאמות בממשקי הציבור של המשרד - ובהן עדכוני אתרי אינטרנט ושינויי שילוט, לרבות שינוי שם חדר התדרוכים בפנטגון ל"אגף המלחמה של הפנטגון". בבית הלבן מגדירים את המהלך חלק ממהלך "אתוס הלוחם" שמוביל הממשל בתוך מערכת הביטחון.

טראמפ רמז בימים האחרונים על המהלך. ב־25 באוגוסט אמר לכתבים: "לכולם ברור שהייתה לנו היסטוריה בלתי רגילה של ניצחונות כשהשם היה 'משרד המלחמה'; אחר כך שינינו ל'משרד ההגנה'".

הגסת', שכבר כונה לעיתים על ידי הנשיא "שר המלחמה", הבהיר בראיון לתוכנית "פוקס וחברים" כי שינוי השם מבטא תפיסה רחבה יותר: "אנחנו לא רק הגנה – אנחנו גם התקפה. החזרנו במשרד את אתוס הלוחם; אנחנו רוצים לוחמים שמבינים כיצד להפעיל קטלניות על האויב. למילים, לשמות ולתארים יש משמעות".

השם "משרד המלחמה" שימש את מחלקת הצבא של ארצות הברית עד 1949, אז שונה ל"משרד ההגנה" במסגרת רפורמות חוק ביטחון הלאום משנת 1947.

סוגיית הסמכות החוקתית נותרת פתוחה: הקונגרס הוא שמקים מחלקות במנהל הפדרלי, אולם טראמפ הביע ביטחון כי אין הכרח באישורו – ואם יידרש, יקבלו אותו. "אנחנו פשוט נעשה את זה," אמר ב־25 באוגוסט. "אני בטוח שהקונגרס ילך איתנו אם נצטרך – ואני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים את זה".