כיכר השבת
למילים יש משמעות

טראמפ עם צו נשיאותי: משרד ההגנה ישוב לשם ההיסטורי "משרד המלחמה"

ייחתם צו המורה בשלב ראשון לאמץ את "משרד המלחמה" כשם משני למשרד ההגנה - כולל שימוש בתואר "שר המלחמה" לשר ההגנה פיט הגסת'; יגובשו צעדים חקיקתיים לקיבוע המהלך לצמיתות, יוחלפו אזכורים ושילוט בפנטגון, וחדר התדרוכים ייקרא "אגף המלחמה של הפנטגון" (בעולם)

(צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית יחתום על צו נשיאותי להשבת שמו ההיסטורי של משרד ההגנה: "משרד המלחמה" – כך נמסר לפוקס ניוז דיגיטל.

לפי מסמך מהבית הלבן שצוטט בדיווח, בשלב הראשון ישמש השם החדש ככותרת משנית לצד "משרד ההגנה", ויינקטו צעדים סמליים ותפעוליים להטמעתו.

על פי הפרסום, הצו מנחה את שר ההגנה פיט הגסת' להגיש הצעות חקיקה והחלטות מנהליות לשינוי קבוע של שם המשרד.

לצד זאת יבוצעו התאמות בממשקי הציבור של המשרד - ובהן עדכוני אתרי אינטרנט ושינויי שילוט, לרבות שינוי שם חדר התדרוכים בפנטגון ל"אגף המלחמה של הפנטגון". בבית הלבן מגדירים את המהלך חלק ממהלך "אתוס הלוחם" שמוביל הממשל בתוך מערכת הביטחון.

טראמפ רמז בימים האחרונים על המהלך. ב־25 באוגוסט אמר לכתבים: "לכולם ברור שהייתה לנו היסטוריה בלתי רגילה של ניצחונות כשהשם היה 'משרד המלחמה'; אחר כך שינינו ל'משרד ההגנה'".

הגסת', שכבר כונה לעיתים על ידי הנשיא "שר המלחמה", הבהיר בראיון לתוכנית "פוקס וחברים" כי שינוי השם מבטא תפיסה רחבה יותר: "אנחנו לא רק הגנה – אנחנו גם התקפה. החזרנו במשרד את אתוס הלוחם; אנחנו רוצים לוחמים שמבינים כיצד להפעיל קטלניות על האויב. למילים, לשמות ולתארים יש משמעות".

השם "משרד המלחמה" שימש את מחלקת הצבא של ארצות הברית עד 1949, אז שונה ל"משרד ההגנה" במסגרת רפורמות חוק ביטחון הלאום משנת 1947.

סוגיית הסמכות החוקתית נותרת פתוחה: הקונגרס הוא שמקים מחלקות במנהל הפדרלי, אולם טראמפ הביע ביטחון כי אין הכרח באישורו – ואם יידרש, יקבלו אותו. "אנחנו פשוט נעשה את זה," אמר ב־25 באוגוסט. "אני בטוח שהקונגרס ילך איתנו אם נצטרך – ואני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים את זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר