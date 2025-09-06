תפנית דרמטית נרשמה אמש (שישי) במאבק המתמשך על עתידן של הישיבות בניו יורק, לאחר שבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק עצר את סגירתן של שש ישיבות חרדיות בברוקלין, זאת לאחר שמחלקת החינוך של המדינה קבעה כי הן אינן מספקות חינוך "שווה ערך מהותי" לבתי הספר הציבוריים, מפני שאינן מלמדות מקצועות בסיסיים כמו מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

שש ישיבות גדולות בברוקלין, ביניהן ישיבת בני שמעון ישראל בראשות הרב אהרן שופרון, מוסדות חסידי סקווירא וישיבת United Talmudical Academy of Boro Park, עמדו לאחרונה במרכז סערה ציבורית לאחר שמשרד החינוך של ניו יורק הודיע להורים על הפסקת תקציבים ושירותי חינוך מיוחד החל מסוף יוני האחרון. הרשויות דרשו מההורים לרשום את ילדיהם למסגרות חילוניות, בטענה כי הישיבות אינן מלמדות מקצועות ליבה כנדרש.

מנהלי המוסדות, בראשות אגודת ישראל, פנו לגורמי משפט מובילים ואלה שמו דגש על הפגיעה בחינוך הדתי ובאורח החיים החרדי. בתגובה, פסק השופט כי למדינה אין סמכות לסגור את הישיבות בפועל, אלא רק להפסיק תקצוב ציבורי למוסדות שלא יעמדו בדרישות. כך נמנעה סכנה של מעבר מאות תלמידים למוסדות פרטיים ויקרים, והרבה משפחות ניצלו מהשלכות כלכליות וחינוכיות קשות.

החלטת בית המשפט קובעת כי כל מוסד יוכל להגיש בקשה למסלול בחינה מחודש. במקביל, הרשויות מתכוונות להמשיך לפקח ולבחון את המוסדות אך לא לבצע סגירה כפויה. בבתי הספר החרדיים מדגישים: "החינוך היהודי יישמר ללא התערבות חיצונית".

הדיון המשפטי החל בעקבות תחקירים והערכות שנערכו כבר בשנת 2022, בעקבותיהם זוהו מוסדות חרדיים כ"בעייתיים" מבחינת לימודי ליבה. הרשויות שואפות לקדם את הוראת מקצועות האזרחות לצד לימודי קודש, אך מרבית הקהילות החרדיות מתנגדות להתערבות בתוכנית הלימודים.

הפסיקה הנוכחית מהווה תקדים ופותחת פתח למאבקים דומים בקהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית. נציגי הישיבות, ראשי הקהילות ואגודת ישראל ממשיכים לפעול, להבטיח שמסגרות החינוך יישארו נאמנות למסורת – וללא כפייה חיצונית.