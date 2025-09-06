אסון בחוף השנהב: 11 נעדרים בעקבות התנגשות סירה עם היפופוטם

אחד-עשר בני אדם, בהם נשים, ילדות ותינוק, מוגדרים נעדרים לאחר שסירה שעליה הפליגו התהפכה אתמול בבוקר (שישי) בנהר סאסאנדרה שבדרום-מערב חוף השנהב. על פי הדיווחים, הסירה התהפכה בעקבות התנגשות עם היפופוטם.

שלושה נוסעים הצליחו להינצל, ואילו צוותי חיפוש ממשיכים בסריקות לאיתור הנעדרים שקיים חשש כבד לחייהם.

שרת הסולידריות של חוף השנהב, מיס בלמונד דוגו, פרסמה הודעה ובה הביעה צער על הטרגדיה: "בצער רב נודע לנו על היעלמותם של 11 נוסעים, בהם נשים, ילדות ותינוק, לאחר התהפכות סירה שנגרמה בשל היפופוטם".

האירוע התרחש סמוך לעיירה בויו, על גדות הנהר. לפי מחקרים שביצעו חוקרים מקומיים בשנת 2022, ההיפופוטם נחשב לבעל החיים המסוכן ביותר במדינה במפגש עם בני אדם, ומספרם מוערך בכ-500 פרטים החיים בנהרות בדרום חוף השנהב, בהם הסאסאנדרה והבנדהמה.

תאונות טביעה קשות אינן נדירות במדינה, לרוב בשל סירות עמוסות נוסעים. כך למשל באפריל האחרון טבעו למוות 12 ילדים ובני נוער לאחר שסירה התהפכה בלגונה הסמוכה לעיר אבידג'אן.