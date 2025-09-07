כיכר השבת
בגלל הנפת שלטים

כאוס בלונדון הבירה: לא פחות מ-425 עצורים בהפגנת תמיכה בטרור

לא פחות מ-425 בני אדם נעצרו אמש בהפגנה שהתקיימה בלונדון הבירה, הפגנה שהוגדרה על ידי המשטרה כבלתי חוקית בגלל תמיכה בארגון טרור | מאז נאסר ארגון "פעולה לפלסטין" לפני מספר שבועות, תומכי טרור יוצאים לרחובות לונדון מדי שבת ונושאים שלטים בתמיכה בארגון, דבר המהווה עבירה פלילית (בעולם)

הפגנת התמיכה בטרור (צילום מסך)

מאות מפגינים פרו-פלסטינים התאספו אתמול (שבת) בכיכר הפרלמנט בלונדון במחאה על החלטת הממשלה להוציא את ארגון Palestine Action מחוץ לחוק. ההפגנה הסתיימה בעימותים חריפים ובעצירת לא פחות מ-425 משתתפים, לאחר שהמשטרה הודיעה מראש שכל גילוי תמיכה בארגון ייחשב לעבירה פלילית.

הגדרתו של Palestine Action כארגון טרור נכנסה לתוקף לפני כחודשיים, בעקבות פריצה של פעיליו לבסיס חיל האוויר המלכותי ונזק שנגרם למטוסים צבאיים. הממשלה מייחסת לארגון גם פגיעה כלכלית רחבה בתעשיות הביטחוניות בבריטניה, וטוענת שהנזק שגרם נאמד במיליוני ליש"ט.

חלק מהמוחים תומכי הטרור נשאו שלטים שעליהם נכתב: "אני מתנגד לרצח עם. אני תומך ב־Palestine Action", אמירה שמהווה כשלעצמה למעשה פלילי.

המשטרה ציינה כי שוטרים הותקפו במכות, יריקות וזריקות חפצים, בנוסף להתקפות מילוליות קשות. המשטרה תיארה בהודעה כי רמת האלימות כלפי הכוחות הייתה חריגה. בהודעתה הדגישה שהמעצר לא נבע מהבעת עמדה פרו-פלסטינית כשלעצמה, אלא מתמיכה ישירה בגוף המוכרז כארגון טרור, מהלך שדינו עד 14 שנות מאסר.

בשבועות האחרונים נעצרו מאות בני אדם בחשד לחברות או סיוע לארגון, וחלקם כבר הועמדו לדין.

