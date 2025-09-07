כיכר השבת
התנגש בקיר במורד הרחוב

דו"ח ראשוני קובע: זה מה שגרם לאסון הרכבל בליסבון בו נהרגו 16 בני אדם

הרשויות בפורטוגל פרסמו את הממצאים הראשוניים מקריסת הרכבל האייקוני בליסבון, תאונה בה נהרגו שישה-עשר בני אדם | כזכור, ביום רביעי שעבר התדרדר הרכבל האייקוני באופן פתאומי והתנגש בבניין במורד הרחוב (בעולם)   

הרכבל בליסבון (צילום: שאטרסטוק)

רשויות החקירה בפורטוגל קבעו כי כבל פגום הוא שגרם לאסון הרכבל בליסבון, שבו נספו 16 בני אדם ו-22 נוספים נפצעו. כך עולה מהדו"ח הראשוני שפורסם בסוף השבוע על ידי המשרד הלאומי לחקירת אוויר ורכבת.

האירוע הקטלני התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר אחד מקרונות הפוניקולר המפורסם הידרדר לפתע במורד הרחוב התלול והתנגש בבניין, מרחק קצר בלבד מהקרון השני שעמד בתחתית המסילה.

לפי הממצאים, זמן קצר לאחר תחילת הנסיעה נותק הקרון העליון מהכבל שחיבר אותו למערכת האיזון. הכבל שנשבר במעלה הגבעה הביא לכך שהקרון איבד שליטה והחל להאיץ בירידה. ניסיונותיו של הבלם להפעיל את מערכות הבלימה הידניות והאוויריות לא הצליחו לעצור את ההידרדרות.

החוקרים מציינים כי סימני השבר נמצאו בנקודת החיבור עצמה, מה שמעיד כי הכבל קרס באופן פתאומי. בהמשך צפוי להתפרסם דו"ח מסכם שיספק תמונה מלאה על שרשרת הכשלים שהובילה לאסון.

הפוניקולר בצבעו הצהוב, אחד מסמליה התיירותיים של ליסבון, פעל שנים ארוכות במעלה רחוב קלצאדה דה גלוריה, והאסון הותיר את תושבי העיר ותייריה בהלם עמוק.

