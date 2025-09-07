כיכר השבת
גם האמא נאשמת

טרגדיה בארה"ב: האב ניסה לירות בציפור והרג את בתו - כעת הוא עומד לדין

אב ממדינת אילינוי בארה"ב עומד לדין לאחר שהרג בטעות את בתו באמצעות אקדח, בזמן שניסה לפגוע בציפור שחדרה לביתו | גם האם מואשמת בשיבוש הליכי חקירה והסתרת אירוע רצח | האב אינו חשוד ברצח בכוונה תחילה (בעולם) 

אקדח מסוג יריחו (צילום: shutterstock israel.g)

אב מאילינוי נעצר והועמד לדין לאחר שבתאונה טראגית ירה למוות בבתו בת ה-14, כשניסה לפגוע בציפור שחדרה למבנה.

לפי כתב האישום, האירוע התרחש ב-21 ביולי 2025, ובית המשפט מאשים אותו בעבירה של "שימוש רשלני בנשק חם". במקביל, אמה של הנערה מואשמת בהסתרת מעשה הריגה ובהכשלה מכוונת של הליך החקירה.

הנערה, אמה שולתהייס, נמצאה פצועה באותו יום לאחר שנורתה בטעות. היא הובהלה לבית החולים המקומי במצב קשה, אך הרופאים לא הצליחו להציל את חייה. למעלה מחודש לאחר מכן, ב-26 באוגוסט, פורסם דו"ח החקירה שקבע כי מדובר במוות שנגרם מירי מקרי, אך גם ציין את נסיבות המקרה החריגות.

על פי ממצאי המשטרה, האב השתמש באקדח מסוג טארוס בקוטר 40 מ"מ, כשהבחין בבז שחדר למבנה. בחקירתו סיפר כי הכניס את ידו לחדר שבו שהה העוף וירה מבלי להביט במדויק לעבר המטרה, מחשש שהקליע עלול לפגוע בקיר או ברצפה ולפגוע בו עצמו. הקליע שנורה פגע תחילה בציפור, המשיך במסלולו, עבר דרך חלון זכוכית וכתוצאה מכך פגע אנושות באמה בתו.

הפרקליטות המקומית טוענת כי לאחר הירי ניסתה האם להסתיר את מעורבותו של בעלה: היא העלימה את האקדח ששימש לירי, ואף נקטה צעדים כדי להרתיע עדים מלשתף פעולה עם החוקרים. בעקבות זאת הוגשו נגדה כתבי אישום בגין "דיסימולציה של הריגה" ו"שיבוש הליכי חקירה".

הטרגדיה עוררה הדים תקשורתיים ב. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי המשטרה מצאה סתירות בעדויות הראשונות שנמסרו על ידי בני המשפחה, דבר שחיזק את החשד שהייתה ניסיונות לטשטש את מה שאירע. בסופו של דבר, הדו"ח הרשמי הבהיר כי המוות נגרם מירי בלתי מכוון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר