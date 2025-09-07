אב מאילינוי נעצר והועמד לדין לאחר שבתאונה טראגית ירה למוות בבתו בת ה-14, כשניסה לפגוע בציפור שחדרה למבנה.

לפי כתב האישום, האירוע התרחש ב-21 ביולי 2025, ובית המשפט מאשים אותו בעבירה של "שימוש רשלני בנשק חם". במקביל, אמה של הנערה מואשמת בהסתרת מעשה הריגה ובהכשלה מכוונת של הליך החקירה.

הנערה, אמה שולתהייס, נמצאה פצועה באותו יום לאחר שנורתה בטעות. היא הובהלה לבית החולים המקומי במצב קשה, אך הרופאים לא הצליחו להציל את חייה. למעלה מחודש לאחר מכן, ב-26 באוגוסט, פורסם דו"ח החקירה שקבע כי מדובר במוות שנגרם מירי מקרי, אך גם ציין את נסיבות המקרה החריגות.

על פי ממצאי המשטרה, האב השתמש באקדח מסוג טארוס בקוטר 40 מ"מ, כשהבחין בבז שחדר למבנה. בחקירתו סיפר כי הכניס את ידו לחדר שבו שהה העוף וירה מבלי להביט במדויק לעבר המטרה, מחשש שהקליע עלול לפגוע בקיר או ברצפה ולפגוע בו עצמו. הקליע שנורה פגע תחילה בציפור, המשיך במסלולו, עבר דרך חלון זכוכית וכתוצאה מכך פגע אנושות באמה בתו.

הפרקליטות המקומית טוענת כי לאחר הירי ניסתה האם להסתיר את מעורבותו של בעלה: היא העלימה את האקדח ששימש לירי, ואף נקטה צעדים כדי להרתיע עדים מלשתף פעולה עם החוקרים. בעקבות זאת הוגשו נגדה כתבי אישום בגין "דיסימולציה של הריגה" ו"שיבוש הליכי חקירה".

הטרגדיה עוררה הדים תקשורתיים בארצות הברית. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי המשטרה מצאה סתירות בעדויות הראשונות שנמסרו על ידי בני המשפחה, דבר שחיזק את החשד שהייתה ניסיונות לטשטש את מה שאירע. בסופו של דבר, הדו"ח הרשמי הבהיר כי המוות נגרם מירי בלתי מכוון.