מאות כבאים גויסו בסוף השבוע בפורטוגל בעקבות התפרצות ענק של שריפות יער, במרכז ובצפון המדינה.

על פי נתוני ההגנה האזרחית, לא פחות מ-700 לוחמי אש בסיוע כ-15 מטוסי כיבוי, פעלו בשבת אחר הצהריים במוקדים שונים.

לפי הדיווחים, השריפה הגדולה ביותר פרצה במחוז סייה והתפשטה במהירות בשל רוחות עזות שהגיעו ל-40 קמ"ש. יותר מ-600 כבאים הוקצו לטיפול בשריפה זו בלבד, וכבישים באזור נסגרו לתנועה.

הרשויות הדגישו כי העדיפות העליונה היא הגנה על בתים ויישובים סמוכים, והמליצו לתושבים להישמע להנחיות. במשטרה אישרו כי אדם אחד נעצר בחשד שהצית את האש.

גם ספרד התמודדה בשבת עם התחדשות שריפות בצפון מערב המדינה.

באזור גליסיה נרשמה התלקחות מחודשת שגרמה להטלת סגר בעיירה קסטרומיליה. מוקדי האש התפשטו למחוזות אורנסה וזמורה, אולם היקף השטח שנפגע עדיין לא ידוע.

השריפות האחרונות מגיעות לאחר קיץ חריג בטמפרטורות שהביא עימו. השירות המטאורולוגי בפורטוגל קבע כי זהו "הקיץ החם ביותר מאז 1931". באוגוסט בלבד נשרפו במדינה כ-254 אלף דונם, ארבעה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו. מדובר במספר ההרוגים הגבוה ביותר מאז אסון השריפות של 2017, שבו נהרגו יותר ממאה איש.

בספרד הסתיים רק בשבוע שעבר מצב החירום שהוכרז בעקבות גל שריפות קשה במיוחד, שגבה את חייהם של ארבעה בני אדם והותיר כ-300 אלף דונם שרופים.