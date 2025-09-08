טראמפ שוב חוזר עם ניצחון ענק בעליון - הדמוקרטים זועמים

בית המשפט העליון של ארצות הברית העניק לנשיא דונלד טראמפ רוח גבית משמעותית במאבקו בהגירה הבלתי חוקית, כשהתיר היום (שני) את המשך הפשיטות הפדרליות בדרום קליפורניה.

ההחלטה התקבלה על אף ביקורת חריפה מצד שופטים ליברליים, שטענו כי מדובר בפגיעה ישירה בזכויות חוקתיות ובמהלך שמכשיר פרופיילינג גזעי.

ההכרעה נוגעת לצו שהוצא ביולי על ידי השופטת הפדרלית מאמה פרימפונג מלוס אנג'לס, שקבעה כי פעולות הממשל מפרות את התיקון הרביעי לחוקה. הצו אסר על סוכנים לעצור אנשים רק משום שהם לטינים, דוברי ספרדית או עובדים בשכר נמוך, בלי קיומו של "חשד סביר". הערכאה העליונה הקפיאה את הצו באופן זמני, במהלך קצר ולקוני שנעשה ללא נימוקים, כמקובל בהליכים דחופים.

השופטת סוניה סוטומאיור הובילה את הקולות המתנגדים וכתבה כי "הממשל כמעט הכריז שכל הלטינים, אזרחים או לא, ניתנים לתפיסה בכל רגע". לדבריה, ההחלטה הופכת אנשים לשקופים מול רשויות האכיפה.

מן הצד השני, התובעת הכללית פאם בונדי, שמונתה על ידי טראמפ, הגדירה את ההכרעה "ניצחון עצום". היא הכריזה כי סיורי ההגירה יימשכו במלוא עוזם, והדגישה כי בית המשפט איפשר לאכיפת החוק לפעול "בלי ביקורת שיפוטית".

במקביל, קבוצת לטינים שנעצרו בפשיטות, בהם גם אזרחי ארצות הברית, הגישו תביעה ייצוגית נגד הממשל. הם טענו כי סוכנים רעולי פנים וחמושים עוצרים אנשים באלימות ובאופן שרירותי, תוך שימוש במוצא אתני או שפה כעילה יחידה. אחד מהם, פדרו ואסקז פרדומו, סיפר כי נאזק והוחזק בתנאים קשים "רק משום שאני שחום ודובר ספרדית". לדבריו, "זה לא צדק, זו גזענות עם תג".

השופט השמרן ברט קוואנו, שתמך בהחלטת הרוב, ציין כי מוצא אתני כשלעצמו אינו מספיק ליצירת חשד, אך הוא עשוי להוות "גורם רלוונטי" בשילוב עם אינדיקציות אחרות. לדבריו, כאשר מתברר כי העצור הוא אזרח או שוהה חוקי, הוא משוחרר לאלתר.

מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הפך נושא ההגירה לאבן יסוד במדיניותו. במהלך הקמפיין הבטיח להוביל גירושים רחבי היקף, ובשטח נרשמות פשיטות נרחבות בלוס אנג'לס הדמוקרטית ובמוקדים נוספים.