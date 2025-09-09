ביום ראשון, 19 באוקטובר, יצעד צוות בן ארבעה מתנדבים לתוך "מאדים דיון אלפא" - מתקן שהודפס במדפסת תלת-ממד שהיקפו כ-160 מ"ר במרכז ג'ונסון של נאס"א ביוסטון, ויחל את אחת ממשימות הסימולציה המורכבות שבוצעו אי פעם לצורך הכנות למסע למאדים. הצוות - בראשותו של מייג'ור רוס אלדר מחיל האוויר האמריקאי, שכולל גם את ד"ר אלן אליס, קולונל בחיל החלל, המומחה להנדסה וניהול מצבי חירום; מת'יו מונטגומרי, יועץ הנדסי מתחום הרובוטיקה; וג'יימס ספייסר, מהנדס ומומחה בתקשורת לוויינית - יתמודד במשך 378 ימים עם בידוד וחיים ללא משאבי כדור הארץ.

במהלך המשימה ידמה הצוות אתגרים מרכזיים של משימת מאדים - דוגמת עיכובי תקשורת גורפים (עד 22 דקות לכל כיוון), שיבושי ציוד, מחסור במשאבים, ומשימות שגרתיות כמו טיפולי חירום, גידול מזון עצמאי, והפעלת רובוטים במסגרת "הליכות מאדים" וירטואליות. כל אלה יתבצעו תוך בניית בסיס ידע שיסייע למומחי תחום הרפואה, ההנדסה והתפעול לתכנן מסעות מאוישים אל הכוכב האדום.

מטרת הסימולציה, ששואבת תובנות ממסע CHAPEA הראשון שהושלם ביולי 2024, היא לבדוק טכנולוגיות מתקדמות - החל ממערכות מים חדשניות וכלה בציוד אבחון רפואי נייד - וגם למפות את ההשפעה הפסיכו-פיזיולוגית של בידוד ממושך וצמצום משמעותי במקורות. הניסוי מאפשר לנאס"א לאתר אתגרים ולייצר מתודולוגיה מוכחת שתוכל לשרת את משימות ארטמיס הבאות לירח ואת המסע לסדרת הנחיתות הראשונה על מאדים בשנות ה-30.

"המשימה מדמה את מורכבות החיים והעבודה על מאדים ומאפשרת לנו למנוע תקלות שעלולות להתרחש בשטח", אמרה החוקרת סרה וויטינג, מצוות תכנית המחקר האנושי של נאס"א. המשימה מהווה צעד נוסף בשרשרת תוכניות הסימולציה הארציות של נאס"א, שאמורות להגיע לשיא בסימולציה שלישית ואחרונה ב-2026, ולהוביל לפיתוח מערכות שיבטיחו את בריאות ובטיחות הצוותים בהרחבת גבול ההתיישבות האנושית בחלל.