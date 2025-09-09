מוזיאון ואן גוך באמסטרדם, הנחשב לאטרקציה המתויירת ביותר במדינה ובעל האוסף הגדול בעולם של עבודות האמן ההולנדי, נמצא בימים אלו בלב סכסוך מתוקשר עם משרד החינוך, התרבות והמדע ההולנדי. הנהלת המוזיאון מזהירה: ללא תוספת מימון שנתית של 2.5 מיליון אירו שדרושה בדחיפות לחידוש ושיקום מערכות חיוניות - לא ניתן יהיה להבטיח את שלומם של האוסף, המבקרים ועובדי המקום.

ברקע הסכסוך עומד הסכם שנחתם ב-1962 בין ממשלת הולנד לבין ואן גוך הצעיר, אחיינו של הצייר, במסגרתו הועברו למוזיאון מעל 200 ציורים, 500 רישומים ו-900 מכתבים מיצירותיו של וינסנט ואן גוך. המדינה התחייבה בהסכם להקים ולתחזק מוזיאון ייעודי, אך הנהלת המוזיאון טוענת כי הממשלה אינה עומדת בהתחייבותה ומסכנת בכך את עתיד המקום. הקרן המחזיקה באוסף אף הצטרפה לעתירה לבית המשפט, ומביעה חשש עמוק מזמינותה של יצירתו של ואן גוך לציבור הרחב.

מנכ"לית המוזיאון, אמילי גורדנקר, התריעה כי ליקויי התשתית בבניין מסכנים את היצירות היקרות ואת בטיחות המבקרים: "אם המצב יימשך, נהיה בסכנה אמתית... הדבר האחרון שנרצה זה לסגור, אך לא תהיה לנו ברירה," אמרה. דוח מקצועי עצמאי שאומת בשנה האחרונה מצביע על מתקן חשמל, מיזוג אוויר, מעליות ומערכות בטיחות מיושנות, קושי להשיג חלפים ותשתיות שאינן עומדות בתקנים. תכנית ההתחדשות ("Masterplan 2028") המיועדת להתחיל ב-2028 דורשת השקעה כוללת של 104 מיליון אירו, ומחייבת שלוש שנות עבודה עם סגירה חלקית שתוביל לאובדן הכנסות של עשרות מיליוני אירו.

הממשלה טוענת כי הסיוע השנתי בו עומד כיום - 8.5 מיליון אירו - גבוה יחסית ומשביע את דרישות החוק, וקוראת להנהלת המוזיאון להוציא את המימון הדרוש מתוך עתודותיה. טענה זו נבחנת בימים אלו בבית המשפט, וההחלטה עשויה להציב תקדים עקרוני לשאלת אחריות המדינה כלפי מוסדות תרבות ויושמה של הבטחות היסטוריות לציבור.

מאז פתיחתו ב-1973, ביקרו במוזיאון כמעט 57 מיליון איש, ורק בשנה האחרונה פקדו אותו 1.8 מיליון מבקרים - אך ללא פתרון מהיר למשבר, הוא נמצא עלול להיסגר לראשונה בתולדותיו ולהותיר אבן דרך תרבותית בהולנד בסכנה ממשית.